中捷月台門故障...跳電害的 下午5時前恢復正常

中捷綠線今天上午九點前，部分月台門開關異常，車速變慢，一度引起乘客慌亂。中捷表示，受台電公司彰一開閉所161KV跳電影響，中控中心立即應變，目前仍有開關異常狀況，車站人員在月台戒備並引導旅客進出。

中捷公司說明，今天8時57分受台電公司彰一開閉所161KV跳電影響，導致供應給台中捷運之電力異常。中捷公司行控中心立即指示全線列車於月台駐留，確認車站、軌道區、電力系統狀況正常，惟部分車站局部月台門受斷復電影響，仍有開關異常狀況。中捷公司已指示維修人員全力搶修，並指示車站人員於月台協助警戒及引導旅客進出車廂，確保安全下，維持系統運轉。

有乘客指出，要從大慶站搭車去高鐵，站內廣播設備異常，車速會較慢或停靠較久，到了下一站，月台門有的開、有的關，站內有保全引導乘客下車。中捷公司強調，目前沒有影響行車，預計下午5時前，月台門恢復正常運作。