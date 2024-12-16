冷空氣一波波來襲 鄭明典：不中斷是這原因

最近冷空氣一波波，一波比一波強，北部民眾感受更深刻。中央氣象署技正謝佩芸上午表示，本周還有兩波冷空氣影響，到年底之前還有另一波冷空氣影響，時間點及強度待觀察。

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書指出，極渦推動外圍冷空氣。他表示，極渦已經完全分裂成兩大團，右上方的極渦西側有北風，這個極渦持續將北極圈內的冷空氣通送入蒙古高壓範圍；左上方的一團分裂極渦南側有西風，這團極渦持續把歐洲的冷空氣推送到蒙古高壓南側。

鄭明典說，這樣的兩股冷空氣在中國上空會合，會合後南側的冷空氣沿青藏高原北側轉東側南下，因此台灣附近北方持續有冷空氣出海，幾乎不中斷。

鄭明典也指出，蒙古高壓地理源地的東北風和西風都有冷高壓補進來，分析圖上這些冷高壓會合併，但是不同來源的冷空氣性質還是略有差異，近期影響台灣的冷空氣還是以西來的影響居多。