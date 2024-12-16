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長庚112人入選「全球前2%頂尖科學家」 國際高度肯定

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
長庚醫療體系得獎科學家，高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆（左2）、林口長庚醫院榮譽院長陳敏夫（左3）、長庚醫院教授級主治醫師葉昭廷（右2）、林口長庚醫院肝臟研究中心副研究員林暘翔（右1）。圖／長庚醫院提供
長庚醫療體系得獎科學家，高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆（左2）、林口長庚醫院榮譽院長陳敏夫（左3）、長庚醫院教授級主治醫師葉昭廷（右2）、林口長庚醫院肝臟研究中心副研究員林暘翔（右1）。圖／長庚醫院提供

史丹佛大學於今年9月下旬發布最新「全球前2%頂尖科學家榜單」（World’s Top 2% Scientists），長庚醫療體系共有112人入榜，足見研發能量豐沛。長庚決策委員會主任委員程文俊表示，長庚自創院以來，致力提供卓越的醫療服務，更持續深耕醫學研究領域，照顧人民健康福祉。

長庚醫院特別舉辦盛大的頒獎典禮，肯定所有獲獎者傑出表現，程文俊指出，每年榮獲「全球前2%頂尖科學家榜單」殊榮，展現醫院在臨床醫學及醫學創新研究方面的努力與成就，鼓勵更多醫療專業人員投身於科學研究領域，也希望更多年輕醫師投入。

2024全球前2%頂尖科學家榜單分為「終身科學影響力排行榜」（1960-2023）及「2023年度科學影響力排行榜」，從1025萬名科學家中遴選出世界排名前2%的頂尖科學家，涵蓋22個主學科和174個子領域。長庚醫療體系共112人入榜，包含2023年度科學影響力排行榜64人、終身科學影響力排行榜48人。

長庚醫院表示，醫療團隊在不同領域展現創新研究思維，例如：手術技術的創新，深入探討硬化肝的再生機制，並開發各種顯微重建手術。睡眠研究團隊亦創建「複合式氣道減重手術」，有效改善睡眠呼吸中止及肥胖，降低心腦血管疾病風險。

在兒童醫學領域，長庚研究團隊積極改善兒童氣喘與過敏疾病，並建立腸病毒感染、社區性肺炎、急性腸胃炎等疾病的治療指引。針對小兒視網膜病變及早產兒視網膜病變，制定了國際早產兒視網膜病變準則，並提出中等光線戶外活動對預防近視的重要性，成功反轉台灣學童近視率。

在肝炎及肝癌領域，制定亞太區及台灣B肝治療指引，推動抗HBV口服藥停藥策略，並首度提出並命名慢性B型肝炎自然病程的三個階段：免疫耐受、免疫清除和免疫控制，這一發現已列入醫學教科書。針對C型肝炎，長庚參與繪製鄉鎮別C肝風險地圖，通過篩檢找到9成C肝病人，為根除台灣C型肝炎奠定基礎。

數位科技發展不斷改變醫療樣貌，長庚醫院透過大數據應用分析，發展人工智慧、數據科學、實證醫學等研究領域，深入探討不同藥物對病人治療效果的影響、疾病流行病學、治療預測風險等，為臨床醫療提供強而有力的數據支持或輔助治療之AI工具，多元發展「智慧醫療」。

長庚醫院舉辦體系入榜「全球前2%頂尖科學家榜單」舉辦頒獎典禮，於十二月十三日頒獎。圖／長庚醫院提供
長庚醫院舉辦體系入榜「全球前2%頂尖科學家榜單」舉辦頒獎典禮，於十二月十三日頒獎。圖／長庚醫院提供

科學家 醫學 長庚

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