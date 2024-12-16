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天氣超冷…棉被怎麼蓋才暖？台電曝「免插電3招」：睡前做即見效

聯合新聞網／ 綜合報導
台電教大家不插電暖被法。 圖／ingimage
台電教大家不插電暖被法。 圖／ingimage

最近天氣變冷，雖然今明溫度回升，但是本周還有兩波達冷氣團強度的冷空氣影響，北部長時間偏冷，且陽光露臉機會低，又有明顯風勢，讓民眾直呼「好冷」，只想待在被窩裡不動。台電也教大家3招如何不插電暖被。

台電在官網分享「不插電」的暖被方法。第一，可以在睡前先搖晃棉被。搖一搖棉被可以使棉被的內瞻舒張，更蓬鬆的棉被蓋起來更保暖，記得也要適時的曬一曬棉被保持乾燥。

第二，在床墊上鋪上毛毯。記得，毛茸茸的那一面要貼身，毛毯可以鎖住身體的熱能，減少熱能從床墊散失，毛茸茸的毛毯貼身蓋，既舒服又保暖。

第三，在棉被裡放熱水袋或是不銹鋼水龜。睡前燒一壺熱水，倒進熱水袋中或是傳統的不銹鋼水龜，再用毛巾包好，放進被窩裡暖被，熱水袋和水龜都能重複使用，可以省電又環保，但要注意溫度，小心低溫燙傷。

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