快訊

冷空氣襲台「不中斷」 鄭明典揭原因：年底前還有另一波

冬天冷到睡不著！內行人激推1物「比暖爐棒」：省電又保暖

棒球／火腿明年訪台交流賽對決象獅 清宮幸太郎喊話「放馬過來」

跨年盛事 淡水·聖觀音送「財」 一筊定因緣

經濟日報／ 記者徐碧華／台北即時報導
緣道觀音廟2025年平安福特別色款是橘、藍、綠共三色，加上跨年限定金色款，合計四款。 緣道觀音廟／提供
緣道觀音廟2025年平安福特別色款是橘、藍、綠共三色，加上跨年限定金色款，合計四款。 緣道觀音廟／提供

趕在跨年前，紅樹林站的輕軌站名資訊上，直接標示出「緣道觀音廟接駁車」、「無極天元宮」，揭示人口突破20萬的淡水大城一條熱門觀光路線。為什麼趕在跨年前？因為淡水·千手千眼觀世音菩薩首度在2025跨年送「財」。

淡水·千手千眼觀世音菩薩又稱淡水·聖觀音，2019年金氏世界紀錄™認證為全球「最大鋼製雕塑」。說是「送」，實則要「求」，一筊定因緣。擲出「聖筊」，就能拿到觀音的紅包。一般寺廟求取發財金多在農曆年，淡水聖觀音從新曆年開始。

八里賞煙火-緣道觀音廟求財、求平安，這是八里-淡水的跨年活動。

跟淡水輕軌什麼關係？如果不開車，會搭輕軌到「新市一路」站下車，轉搭緣道觀音廟的接駁車前往，在新市一路站上方直接標出「緣道觀音廟接駁車」，大大減輕詢問處的負荷。

淡水·聖觀音名為「佛乘觀音廟」，與緣道觀音廟同屬佛乘宗的祖師廟，有步道連通。接駁車各有一站。

農曆年這一觀光路線的人流量也很大，除了寺廟活動，加上賞櫻人潮，尤其是天元宮的夜櫻。輕軌的「淡金北新」站上標示無極天元宮。

淡水·聖觀音日前又裝上90隻小手，1,008隻小手已上置近半圈，廟方指出，農曆年前還有一批。另外，正在趕工修飾蓮花座，希望儘快拆除鷹架，完整展現聖觀音的莊嚴。

猜猜，聖觀音送的錢母有多少？答案：總共11元，一個銀色的5元硬幣加上六個銅色的1元硬幣。這有個名堂，廟方說，叫「一六共宗」，代表水，代表財。裝在特製紅包裡送出，紅包也有講究，其上有個「非常有用」圖騰。

跨年第一場「聖財金」的求取在29日（周日），接下來是31日、元旦。廟方提醒，別跑錯地方，求取地點在緣道觀音廟，因為31日、元旦兩天一併安排求取「平安福」。詳細資訊可見官網https://www.yuandao.org.tw

聖財金與平安福的求取時間，廟方提醒，半個小時前就會開始排隊。 緣道觀音廟／提供
聖財金與平安福的求取時間，廟方提醒，半個小時前就會開始排隊。 緣道觀音廟／提供
紅樹林站的輕軌站名資訊直接標示出「緣道觀音廟接駁車」、「無極天元宮」，這是淡水熱門觀光路線。緣道觀音廟／提供
紅樹林站的輕軌站名資訊直接標示出「緣道觀音廟接駁車」、「無極天元宮」，這是淡水熱門觀光路線。緣道觀音廟／提供
淡水·千手千眼觀世音菩薩2025跨年送發財金，錢母總計11元，一個5元硬幣、六個1元硬幣，取「一六共宗」，象徵財運滾滾。 緣道觀音廟／提供
淡水·千手千眼觀世音菩薩2025跨年送發財金，錢母總計11元，一個5元硬幣、六個1元硬幣，取「一六共宗」，象徵財運滾滾。 緣道觀音廟／提供

天元宮 跨年 輕軌

延伸閱讀

不一樣的日式跨年！「桃園神社」迎接2025推新年祭典，還有祈福活動一次看

疏運跨年、元旦旅客 台鐵114年1月1日加開27班車

淡水男借錢不成狠潑汽油縱火 鄰居全身大面積燒傷慘死

淡水民宅疑爭吵潑汽油縱火 鄰居曝聽到傢俱倒地、哀號聲…3人送醫搶救

相關新聞

本周最冷時段出爐 賈新興：南投以北空曠區恐下探7度

冷空氣一波波報到，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，...

淡海輕軌今起部分提速「最高時速60」 上午尖峰多1班次

新北淡海輕軌速度太慢頻遭民眾詬病，新北捷運公司11月中提速測試現已完成，今起將淡金北新站（V05）至新市一路站（V06）...

受台電供電異常影響 中捷月台門部分故障持續搶修

受台電跳電影響，台中捷運今天上午短暫影響營運，復電後部分月台門無法正常啟閉，形成列車未到站，月台門卻開啟。中捷表示，目前...

最珍貴的發財金！男子魚刺卡喉感染胸腔被救回 母「1堅持」感動醫師

為母則強！胸腔科醫師李佳穎近日分享了一則感人故事，她表示自己在偏鄉服務時，曾有一名阿婆推著坐在輪椅上快40歲的中年男子來找她診治，後來得知男子智能不足，不小心將魚刺卡在喉嚨又不懂就醫，最終感染至胸腔，狀況非常不樂觀，開了五、六次手術才將他從鬼門關前救回來，然而，其中最讓她佩服的是男子的媽媽每天都搭三小時的車來探望，整整兩個月。在治療結束後媽媽將一枚紫南宮的發財金遞給李佳穎說道「我兒子有點智能不足什麼都不懂，真的很感謝醫師救了他」，她感動地說道「其實我已經有好多枚紫南宮的發財金了，但這一枚最珍貴了」。

不能喝酒驅寒！營養師分享「6食材」：暖心又暖身

近日氣溫驟降，不少人會透過「食物」來暖身，但究竟哪些食物有暖身的效果呢？營養師李宜樺指出，「喝酒暖身」是錯誤觀念，反而會更容易失溫，她分享能夠暖身的「6食材」，既健康又營養，還能達到暖身效果。

營運成本上升 114年1月2日機捷將調整票價優惠

營運成本上升，機場捷運明年1月2日起全線票價新台幣10元優惠恢復原價，非機場端往返票價仍有5元優惠，桃捷公司今天表示，避...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。