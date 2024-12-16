跨年盛事 淡水·聖觀音送「財」 一筊定因緣
趕在跨年前，紅樹林站的輕軌站名資訊上，直接標示出「緣道觀音廟接駁車」、「無極天元宮」，揭示人口突破20萬的淡水大城一條熱門觀光路線。為什麼趕在跨年前？因為淡水·千手千眼觀世音菩薩首度在2025跨年送「財」。
淡水·千手千眼觀世音菩薩又稱淡水·聖觀音，2019年金氏世界紀錄™認證為全球「最大鋼製雕塑」。說是「送」，實則要「求」，一筊定因緣。擲出「聖筊」，就能拿到觀音的紅包。一般寺廟求取發財金多在農曆年，淡水聖觀音從新曆年開始。
八里賞煙火-緣道觀音廟求財、求平安，這是八里-淡水的跨年活動。
跟淡水輕軌什麼關係？如果不開車，會搭輕軌到「新市一路」站下車，轉搭緣道觀音廟的接駁車前往，在新市一路站上方直接標出「緣道觀音廟接駁車」，大大減輕詢問處的負荷。
淡水·聖觀音名為「佛乘觀音廟」，與緣道觀音廟同屬佛乘宗的祖師廟，有步道連通。接駁車各有一站。
農曆年這一觀光路線的人流量也很大，除了寺廟活動，加上賞櫻人潮，尤其是天元宮的夜櫻。輕軌的「淡金北新」站上標示無極天元宮。
淡水·聖觀音日前又裝上90隻小手，1,008隻小手已上置近半圈，廟方指出，農曆年前還有一批。另外，正在趕工修飾蓮花座，希望儘快拆除鷹架，完整展現聖觀音的莊嚴。
猜猜，聖觀音送的錢母有多少？答案：總共11元，一個銀色的5元硬幣加上六個銅色的1元硬幣。這有個名堂，廟方說，叫「一六共宗」，代表水，代表財。裝在特製紅包裡送出，紅包也有講究，其上有個「非常有用」圖騰。
跨年第一場「聖財金」的求取在29日（周日），接下來是31日、元旦。廟方提醒，別跑錯地方，求取地點在緣道觀音廟，因為31日、元旦兩天一併安排求取「平安福」。詳細資訊可見官網https://www.yuandao.org.tw。
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