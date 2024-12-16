影／終於下了！合歡山降雪霰 狂飄5分鐘

為母則強！胸腔科醫師李佳穎近日分享了一則感人故事，她表示自己在偏鄉服務時，曾有一名阿婆推著坐在輪椅上快40歲的中年男子來找她診治，後來得知男子智能不足，不小心將魚刺卡在喉嚨又不懂就醫，最終感染至胸腔，狀況非常不樂觀，開了五、六次手術才將他從鬼門關前救回來，然而，其中最讓她佩服的是男子的媽媽每天都搭三小時的車來探望，整整兩個月。在治療結束後媽媽將一枚紫南宮的發財金遞給李佳穎說道「我兒子有點智能不足什麼都不懂，真的很感謝醫師救了他」，她感動地說道「其實我已經有好多枚紫南宮的發財金了，但這一枚最珍貴了」。

2024-12-16 15:31