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影／終於下了！合歡山降雪霰 狂飄5分鐘
受低溫配合水氣加成影響，合歡山今下午1時30分左右，降下今年入冬以來的第一次雪霰，現場人員表示，按經驗看，比較像是下冰霰，大約下了5分鐘左右，後因水氣不足，且地面溫度不夠冷，飄下來之後就融化了，想看積雪得再等等。
氣象署指出，受東北風影響，高山低溫，而昨晚到明天中高層水氣影響，不排除南部及中部山區都有零星降雨；3千公尺以上高山，在低溫配合水氣加成作用之下，不排除降雪，但機率較低，結霜機率高，路面易結冰，行車務必注意安全。
此外，今天白天起溫度慢慢回升，比昨天微幅回升一些，但明晚起另一波冷空氣影響氣溫逐漸下降；周三、周四溫度較低，周四高山有一波水氣通過，如果搭配氣溫低於零度，中部以北高山不排除下雪。
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