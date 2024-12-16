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不能喝酒驅寒！營養師分享「6食材」：暖心又暖身

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師李宜樺分享能夠暖身的「6食材」。圖／ingimage
營養師李宜樺分享能夠暖身的「6食材」。圖／ingimage

近日氣溫驟降，不少人會透過「食物」來暖身，但究竟哪些食物有暖身的效果呢？營養師李宜樺指出，「喝酒暖身」是錯誤觀念，反而會更容易失溫，她分享能夠暖身的「6食材」，既健康又營養，還能達到暖身效果。

營養師李宜樺在臉書發文，表示近日氣溫降低，不少人慢慢拿出電熱毯、發熱衣暖身子，但在某些影視作品裡，經常能看到「喝酒暖身」的橋段，或是看到俄羅斯人靠喝伏特加來禦寒，其實這是「錯誤迷思」。酒精雖然能讓心跳增快，讓皮膚血管擴張，能夠暫時感到身體變熱，但也因為增加體表散熱，若保暖沒做好，反而會更容易失溫。對此，她分享能夠暖身的「6食材」：

大蒜

吃大蒜能夠活化棕色脂肪、促進新陳代謝，幫助身體產熱，可改善「手腳冰冷」的問題。

生薑

薑醇跟薑酚可促進血液循環，提高新陳代謝，如果真的想暖身子，比起喝酒，不如喝一杯薑茶更好。

高蛋白食物

蛋白質是三大營養素產熱效應最高的，例如牛肉、海鮮、內臟類的食材也有豐富的維生素B12與鐵質，能夠促進身體血液循環，進而讓身體產生更多熱量。

綠茶

兒茶素可增加脂肪氧化並促進熱量消耗，既能幫助你驅寒，同時也很健康。

薑黃

薑黃活化甲狀腺功能，可增加身體的熱量，幫助驅寒。

肉桂

肉桂醛可幫助促血液循環，可在料理中加一些，味道既暖心又暖身。

最後李宜樺也提醒，一定要避開「喝酒暖身」的迷思，吃這些既健康又營養的發熱食物，不僅營養，也能幫助你度過這個冬天。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

營養師

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