「你今天ESG了嗎？」 公股人壽推出綠色金融小學堂 完成測驗抽超商咖啡、500元禮券！

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你今天ESG了嗎？你知道保險公司如何落實ESG嗎？公股壽險公司一直致力於提高國人保險保障，從保險本業做ESG！合作金庫人壽、第一金人壽、臺銀人壽三大公股人壽長期深耕國人的保險教育，持續推廣網路投保、無紙化電子保單、與各家保險公司成立理賠聯盟鏈等，從投保、發單到理賠，不但節省時間及文件往返、提高服務效率，更及時發揮保險保障功能，打造共榮、共好的永續金融環境！

ESG風潮正盛，你跟上了嗎？三家公股壽險公司邀請你一起來ESG！即日起至2025年1月3日止，只要上「綠色金融小學堂」活動網站（請見文末連結）輕鬆測驗你的ESG指數，就有機會獲得超商咖啡、家樂福500元禮券，有玩又有拿，千萬別錯過！

金融永續發展，從充足保障開始！台灣人愛買保險，平均每人手上都有2-3張保單，但繳了那麼多保費，保障有比別人多嗎？2023年台灣壽險業平均每人死亡給付金額為新臺幣60.3萬元。若以行政院主計總處薪資調查數據—2023全年受僱員工每人每月總薪資平均58,545元來看，壽險平均死亡給付的金額還不足一年的薪資，突顯民眾對於人身風險保障額度的認知還不足。

在持續努力提高國人保障之下，於2024年第三季底，公股人壽保險新契約之平均保額約300萬元，較國人平均死亡給付金額高出約4倍之多。同時也提醒國人定期檢視保障額度及內容，如有不足也可以隨時上網投保 (合庫人壽/第一金人壽/臺銀人壽)，提供24小時投保服務，還可省去與業務員溝通往返的時間，輕鬆簡便又有效率。

投保之後可以選擇寄發電子保單，不但節省紙減碳，還可存放在手機、電腦裡，方便查詢與管理，三家公股人壽電子化作業一年可省下77萬張A4紙，相當於450座101大樓高度，為地球創造更好的綠色金融！

對保險公司而言理賠服務是保險保障很重要的功能之一，以往申請理賠時要逐一檢視投保各家保單的內容，確認保障內容後再逐一打電話至各保險公司申請，曠日費時，現在只要向一家保險公司申請，透過理賠聯盟鏈的服務，其他家保險公司也會同步收到資訊，不但節省電話及文件往返、提高理賠服務效率，更及時發揮保險保障功能。

公股人壽也呼籲，投保之後如有收到不明簡訊要求加LINE或連結不明網址等類似詐騙訊息，也要再三與保險公司確認，有任何疑問也可以隨時撥打165反詐專線，以保障人身財產的安全。

為攜手國人共同加入ESG行列，發揮保險保障的力量，促進金融永續，公股人壽推出「綠色金融小學堂—你今天ESG了嗎？」，只要完成測驗，就有機會獲得超商咖啡、家樂福500元禮券！趕快跟上金融ESG趨勢，保障個人權益，讓你的保險真的「夠保險」！

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