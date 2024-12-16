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本周2波冷空氣 過敏族群須特別留意空氣汙染

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部表示，預計汙染物將伴隨東北季風或大陸冷氣團南下影響台灣空氣品質。圖為空汙示意圖。報系資料照片
環境部表示，預計汙染物將伴隨東北季風或大陸冷氣團南下影響台灣空氣品質。圖為空汙示意圖。報系資料照片

根據環境部綜合最新氣象預報資料、空品模式模擬及空品監測結果顯示，中國大陸山東到上海今天仍有霾害現象，預計汙染物將伴隨東北季風或大陸冷氣團南下，影響台灣空氣品質，21日東北季風再增強或大陸冷氣團南下，須特別留意境外挾帶汙染物。

環境部表示，今天山東至上海一帶PM2.5小時濃度約50至100微克/立方公尺，18日伴隨東北季風或大陸冷氣團南下影響台灣空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度可能達35到55微克/立方公尺，全台空氣品質多為普通至橘色提醒 (可能會對敏感族群的健康造成影響)等級。

預計19日白天起境外影響趨緩，竹苗以北地區空氣品質逐漸改善，南部地區位於下風處仍須留意汙染物累積，空氣品質為橘色提醒等級；21日東北季風再增強或大陸冷氣團南下，也可能挾帶境外汙染物，影響情況將視降雨情形及上游濃度累積而有所變化。

環境部表示，已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強汙染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。

環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，應盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩防護，並多搭乘大眾運輸工具，提前做好防護。

冷氣團 東北季風 空氣品質

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