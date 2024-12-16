水腦症好發60歲以上長輩 三大關鍵症狀要注意

新竹一名73歲的王姓病患，因為全身無力，走路不穩，甚至出現胡言亂語症狀，求診中國醫藥大學新竹附設醫院神經內醫師錢駿，問診後發現患者還有輕微癡呆合併尿失禁等症狀，安排電腦斷層檢查，診斷為常壓性水腦症。

醫生執行腦脊髓液引流手術，手術一周後回診，患者整體認知功能、走路以及尿失禁困擾大幅改善，並建議患者至神經外科接受腦室腹腔腦脊髓液分流手術。

錢駿表示，常壓性水腦症好發於60歲以上中老年人，患者因腦脊髓液積聚於腦室之中，無法被吸收，導致腦室擴張，壓迫周遭腦部組織造成多樣神經學症狀。好發在腦部曾經外傷，或是腦部感染，或是曾經發生腦出血族群。

錢駿指出，腦脊髓液引流手術，透過腦脊髓腔，將腦髓液引流出來約20到30cc，患者因為腦脊髓液太多，聚積在腦部，造成腦組織傷害，透過手術將腦脊髓液體放出來，降低對腦組織的壓迫，症狀就會明顯改善。但錢駿醫師提醒，引流手術大概只能維持三到四個月，建議患者至神經外科接受腦室腹腔腦脊髓液分流手術，才能根除。