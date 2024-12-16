兩波冷空氣不只是冷 境外空污報到西岸

環境部綜合最新氣象預報資料、空品模式模擬及空品監測結果，中國山東到上海16日仍有霾害現象，預計污染物持續累積，將伴隨東北季風或大陸冷氣團南下影響我國空氣品質，預估18日空氣品質為橘色提醒至普通等級；21日東北季風再增強或大陸冷氣團南下，也可能有境外污染影響，影響程度視上游濃度累積而變化；兩波冷空氣使彰化至雲嘉南沿海地區風速增強，易引發揚塵現象影響空氣品質及能見度，請民眾外出時留意空氣品質變化。

環境部表示，16日中國山東至上海一帶PM2.5小時濃度約50~100微克/立方公尺，污染物將持續累積，18日伴隨東北季風或大陸冷氣團南下影響我國空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度可能達35~55微克/立方公尺，境外污染物隨東北風持續往南移動，全臺空氣品質多為普通至橘色提醒等級。預計19日白天起，境外影響趨緩，竹苗以北地區空氣品質逐漸改善，南部地區位於下風處，仍須留意污染物累積，空氣品質為橘色提醒等級。21日東北季風再增強或大陸冷氣團南下，也可能挾帶境外污染物，惟影響情況視降雨情形及上游濃度累積而有所變化。

環境部已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，應盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩防護，並多搭乘大眾運輸工具，提前做好防護。

空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，請民眾適時注意環境部發布空氣品質預警資訊、「環境即時通」APP或「愛環境資訊網」查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護，隨時留意空氣品質資訊。