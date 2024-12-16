調查：全球大腸癌盛行 年輕人發病增加
【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】
全球大腸癌盛行率增加，年輕族群發病率持續上升！一項調查指出，紐西蘭、智利、波多黎各和英國美國的大腸癌患者年度增幅最大，尤其25歲至49歲的年輕族群有顯著增加。專家強調，「早發型大腸癌」是全球現象，人們應避免不良飲食、肥胖、酗酒和吸煙等危險因素
年輕人大腸癌增加
《衛報》報導，一項10年間針對50個國家的調查顯示，27個國家的大腸癌發病率呈上升趨勢，尤其25歲至49歲的年輕族群有顯著增加，其中紐西蘭（4%）、智利（4%）、波多黎各（3.8%）和英國（3.6%）的年度增幅最大。
英國癌症研究中心指出，許多國家50歲以下人口的大腸癌盛行率令人擔憂，尤其年輕人的發病率持續上升，然而，其總體病例數仍然較低，在英國僅二十分之一的大腸癌被診斷出來。
對此，研究人員呼籲，不良飲食、肥胖、酗酒和吸煙等都是危險因素，而攝取過量加工肉類和纖維不足也會增加罹癌風險。此外，人們需要留意大腸癌早期徵兆，包括排泄物中血夜、排便習慣異常、腹痛不適和脹氣。
大腸癌全球現象
《BBC》指出，大腸癌是世界第三大確診癌症，也是第二常見的癌症死亡原因。據統計，2022年全球有超過190萬新病例，其中約90萬例死亡。
「早發型大腸癌是全球性現象。」美國癌症協會宋泫雅博士表示，以往大腸癌盛行率主要發生在高收入的西方國家，如今，全世界不同國家和地區都出現同樣的上升趨勢。
英國癌症研究中心發言人謝爾頓表示，隨著癌症檢測技術的進步，人們在更年輕的時候就能被診斷出來，這將有助於提高發病率的預防偵測。
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