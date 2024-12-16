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疏運跨年、元旦旅客 台鐵114年1月1日加開27班車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台台鐵公司表示，因應2025年元旦疏運旅客需求，2025年1月1日將加開東線4班，北部、中部、南部及宜蘭地區跨年晚會散場時段區間車加開23班。聯合報系資料照
台台鐵公司表示，因應2025年元旦疏運旅客需求，2025年1月1日將加開東線4班，北部、中部、南部及宜蘭地區跨年晚會散場時段區間車加開23班。聯合報系資料照

年底將至，不少民眾開始安排跨年及元旦交通行程，台鐵公司表示，因應2025年元旦疏運旅客需求，2025年1月1日將加開東線4班，北部、中部、南部及宜蘭地區跨年晚會散場時段區間車加開23班。

台鐵表示，因應2025年元旦疏運旅客需要，2025年1月1日加開東線樹林—花蓮234次、233次普悠瑪號，及西線七堵—彰化127次、148次新自強號；另北部、中部、南部及宜蘭地區跨年晚會散場時段，也將加開23班區間車。

台鐵指出，2025年元旦加班車車票，自今年12月18日（三）0時起，開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站（http://www.railway.gov.tw）及各車站時刻公告。

台台鐵公司表示，因應2025年元旦疏運旅客需求，2025年1月1日將加開東線4班，北部、中部、南部及宜蘭地區跨年晚會散場時段區間車加開23班。聯合報系資料照
台台鐵公司表示，因應2025年元旦疏運旅客需求，2025年1月1日將加開東線4班，北部、中部、南部及宜蘭地區跨年晚會散場時段區間車加開23班。聯合報系資料照

元旦 台鐵 跨年晚會

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