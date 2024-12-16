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旅行社帶遊客闖阿里山林鐵拍照遭撞 交長：可罰5萬 觀光署調查中

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
阿里山森林鐵路14日有旅客闖軌道區拍照，閃避不及遭小火車撞倒，左腳骨折送醫。圖／讀者提供
阿里山森林鐵路14日有旅客闖軌道區拍照，閃避不及遭小火車撞倒，左腳骨折送醫。圖／讀者提供

阿里山林鐵14日上午發生意外，林鐵小火車從嘉義開往山上時，遇到多名遊客擅自闖入鐵軌，小火車雖鳴笛示警，仍有一名55歲劉姓女旅客因拍照未注意遭撞骨折。交通部長陳世凱今表示，若旅行社沒辦法做到注意旅客安全，可裁罰5萬元，目前觀光署正調查中，最快2至3天給答案。

劉姓女子參加桃園市夢想國際旅行社，旅行社14日表示，領隊出發前都會宣導安全事項，小火車靠近景觀台時，領隊也有喊後退與遠離小火車，對於碰撞意外延誤小火車旅客、造成林鐵困擾致上十二萬分歉意。

林業署指出，該旅行社有帶團違法行走林鐵軌道，經工作人員勸導不聽的前科，將祭出禁申請進入阿里山一葉蘭保留區一年；夢想國際旅行社表示，會加強領隊教育訓練、及旅客安全意識宣導；另外，警方偵訊後也將劉姓女旅客依公共危險罪嫌函送偵辦。

陳世凱今赴立法院交通委員會進行預算報告及備質詢，會中接受聯訪時針對此案表示，觀光署對於旅行社的相關規範中有規定，「旅行社應該要注意旅客的安全」，如果這一點沒做到，觀光署會進行裁罰，目前正在做調查，最快2至3天會給答案，如果沒注意到旅客的安全，將罰5萬元。

觀光署補充指出，根據旅行業管理規則第37條第4款，「旅行業執行業務時，該旅行業及其所派遣之隨團服務人員，均應遵守下列規定：……四、旅遊途中注意旅客安全之維護。…」，裁處罰鍰5萬元，且屬一案一罰。

旅行社 火車

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