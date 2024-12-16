電動小客車最快2030年依「馬力」收汽燃費 最高15720元

因應我國2050淨零碳排目標，政府鼓勵民眾汰換油車換用電動車，且在電動車尚未達到一定比率前免徵燃料費，立委林俊憲今表示，考量電動車逐漸增多，現今使用的「汽車燃料使用費」應改名，另也該說清楚電動車何時課徵及如何課徵；交通部表示，電動車普及一定程度將隨車徵收，依馬力換算合理費用，預估最快2030年開徵，但還要看電動車數量是否達標，但強調就算馬力再大，汽燃費最高就是1萬5720元。

立法院交通委員會今審查運安會、運研所、鐵道局等相關預算，並邀請交通部長陳世凱、運研所所長林繼國備詢。林俊憲質詢時首先詢問，交通部2018年稱「汽車燃料使用費」易造成誤解，欲改成「公路養護修建及安全管理費」，也就是使用道路者付費。目前是車徵收，後來由研議是否改為隨油或隨里程徵收，結果運研所編列2筆錢，2017年、2018年共斥資700多萬元進行研究，報告結果就是各有優缺點，不建議改變。

林繼國表示，綜合評估現階段還是維持隨車徵收，未來還要看技術、里程等發展。林俊憲強調，全世界很少隨車徵收，「這是最落後的課徵方式」，買車不開哩程路低，卻還是要繳交一樣的稅，這樣很不公平，既然是道路使用費，就應按照使用數量來收費。

交通部前部長王國材曾表示，汽燃費適用於道路維修養護費用，現階段是因為鼓勵電動車才免徵汽燃費，電動車也會使用道路，未來某個階段就會放到汽燃費，比照一般車輛依法徵收。

林俊憲指出，現在電動車數量增加，用油車就減少，交通部應說明清楚電動車到底會不會課徵道路使用費？何時課徵？林繼國回應，電動車還在政策鼓勵，普及到一定程度就隨車徵收，依牌照稅的方式，以馬力換算合理徵收道路維護費。

林俊憲表示，現在很多電動車主對於是否被課稅感到惶恐，網路有人試算，1年可能要繳10多萬的稅，這樣的費用是否影響電動車銷售。

陳世凱強調，目前電動車車輛數還沒到達需要課稅的狀況，應該還要一段時間；交通部公共運輸及監理司長林福山說，目前小客車約600多萬輛，目前電動小客車近9萬輛，占1點多％，所以目前未對電動車課汽燃費，預估臨期是2030年。

林福山後來受訪指出，徵收門檻電動小客車50萬輛、電動機車240萬輛，目前電動小客車約9萬輛、電動機車約70萬輛，若電動車推展順利，電動車最快2030年開徵。

至於徵收費用部分，林福山指出，現在小客車汽燃費最高為1萬5720元，電動小客車馬力再大，汽燃費最高就是15720元；至於名稱，去年10月交委會提案討論，就是維持現行條文。