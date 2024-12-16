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冷到年底？氣象署：本周有兩波冷空氣 年底前還有一波

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今白天冷氣團減弱，因本周仍有兩波冷氣團影響，北台灣本周都是涼涼冷冷的感覺，中南部日夜溫差大。本報資料照片
今白天冷氣團減弱，因本周仍有兩波冷氣團影響，北台灣本周都是涼涼冷冷的感覺，中南部日夜溫差大。本報資料照片

中央氣象署技正謝佩芸上午表示，本周有兩波冷空氣影響，第一波周二晚上開始影響到周四，周五氣溫回升；第二波周六下半天影響，3千公尺以上高山路面易結冰。到年底之前還有另一波冷空氣影響，時間點及強度待觀察。

謝佩芸表示，今天白天冷氣團稍微減弱，因本周仍有兩波冷氣團影響，北台灣本周都是涼涼冷冷的感覺，中南部日夜溫差大。

謝佩芸表示，今白天起溫度慢慢回升，比昨天微幅回升一些，但明晚起另一波冷空氣影響氣溫逐漸下降；周三、周四溫度較低，周四高山有一波水氣通過，如果搭配氣溫低於零度，中部以北高山不排除下雪。周五氣溫微幅回升，但第二波冷空氣周六起影響。

氣溫部分，謝佩芸表示，北部本周最高溫不超過20度，最低溫約13、14度；中南部溫差很大，明天白天回升到23-25度，但清晨低溫很低，明天中部、竹苗恐11度或接近10度，要注意保暖，後續有冷空氣，溫度上上下下，日夜溫差相當大。

降雨方面，謝佩芸說，今天迎風面基隆、北海岸及大台北山區及東半部有短暫雨；今台灣上空有中層水氣通過， 中部高山雲量多，局部地方零星飄雨。明起到周五，以東北風影響為主，迎風面基隆、北海岸、大台北山區及東半部有短暫雨機率，周四（19日）高空有水氣通過，有飄雨狀況，18、19日沿海空曠地區易有強風出現。周六日仍受東北季風影響，降雨區域擴大，桃園以北及東半部都有短暫雨機率，3千公尺以上高山路面易結冰。

未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

低溫 冷氣團 氣溫

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