40歲男意識不清嘔吐查出腦出血 微創內視鏡手術救他一命

一名40多歲男性，被家人發現意識不清、身旁有嘔吐物，送醫急診發現，他右側腦出血且血塊擴及腦室，導致腦壓升高並引發阻塞性水腦，所幸經神經外科團隊安排緊急內視鏡腦出血手術，才成功救回一命。

長安醫院神經外科主任朱彥澤說，寒冷天氣下，腦血管容易因溫度驟變而劇烈收縮，增加血管破裂或梗塞的風險。患者若能及時接受適當治療，預後效果將顯著改善。特別是在微創內視鏡手術技術的推動下，治療成效與病患生活品質的平衡正逐步實現。

他說，治療出血性腦中風，傳統的開顱手術儘管有效，但往往需剃髮、開顱，且傷口大、恢復期長。相較之下，內視鏡手術以微創方式進行，僅需鑽孔即可進入腦部，移除血塊並燒灼出血點。更關鍵的是，對正常腦組織的傷害降至最低，讓病患早日恢復，更快進入復健階段。不僅是救命，更是要保障病患的生活品質。

朱彥澤說，高血壓是出血性腦中風的主要危險因子，建議民眾平時保持血壓穩定，養成定期量血壓的習慣，並注意規律運動、均衡飲食與戒菸。此外，天冷時要特別注意保暖，避免便秘和突發用力，減少腦中風發生的機率。

他說，出血性腦中風雖只占中風病例的4分之1，但死亡率高、後遺症風險大。傳統開顱手術雖能挽救生命，但對上了年紀或有心血管疾病的患者來說風險較大。而微創內視鏡手術因其傷口小、手術時間短、恢復快等優勢，為腦中風患者帶來更安全且有效的治療。不僅提高存活率，更能提升術後生活品質。