【重磅快評】移除綠鬣蜥發獎勵金 不怕族群大爆發？

綠鬣蜥肆虐南部縣市，森林、公園、校園、菜圃只要有綠就看得見綠鬣蜥，甚至上大街逛馬路。過去一年南高屏地方政府主導的綠鬣蜥移除，總數約一、兩萬隻左右；最新野外觀察綠鬣蜥正整軍北上，要擴大地盤。因為「災情」擴大，移除指揮權將改由中央農業部主導，農業部訂出明年移除數量大幅成長到十二萬隻目標，也估算全台綠鬣蜥總數約二十萬隻。

農業部宣布的總量數字各界將信將疑，南高屏在地實務界算不準，台北冷氣室大官比較會算？二十萬隻數字確實讓人起疑，原因是綠鬣蜥的繁殖能力極強，三年長為成蜥後每年產一次卵，數量可達八十顆；以現在移除數量估算，未來幾年綠鬣蜥總量還會攀升；最大的疑問，這些數字都是推估，不曾做過任一項田野調查。

移除外來種綠鬣蜥不樂觀的另一原因，是不知哪位高人做出發獎勵金的建議，初步提出的數字，成蜥（吻肛長超過三十五公分）發五百元台幣，體型較小的酌減；這個價碼傳出後許多養雞業者樂了，準備不養雞改養綠鬣蜥，省飼料錢，又不要雇人照顧；養雞戶這種想法立刻被農政單位喝叱，「亂養野生動物小心觸法」，問題是農官怎麼知道養了綠鬣蜥？

綠鬣蜥應該是以「引進種」姿態進入台灣，原是供應寵物市場需要，照說其族群數應受控制；管外來種的農政部門應不至於不知道棄養的風險，十公分幼蜥很可愛，長成兩、三尺的「小恐龍」，不安居於家裡水族箱，飼養者拿到野外棄置幾乎是必然；現在綠鬣蜥的困境反映出政府對外來種的認知不夠。

南部有綠鬣蜥困擾，北部紅火蟻的危害也越發增加。紅火蟻約二十年前在桃園龜山一帶被發現，政府曾經大張旗鼓要殲滅這外來種，甚至還成立「紅火蟻防治中心」統轄整治；二十多年下來，最新進度是政府思考構築「頭前溪防線」，打算不讓紅火蟻渡過頭前溪往南擴散，問題是人算不如蟻算，恐怕白忙一場。

現行紅火蟻防治主要是在隆起的蟻丘周邊噴藥，殊不知紅火蟻地底構築蟻道能力超強，地表看到蟻丘，可能幾百公尺方圓早就密佈蟻道了。外來種防治應在他們建立灘頭堡之前，否則擴散後面臨無解。