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高鐵南延屏東年底定案 立委給4建議稱「答案呼之欲出」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高雄南延屏東方案年底定案，目前還在高雄方案與左營方案之間進行評估。聯合報系資料照
高雄南延屏東方案年底定案，目前還在高雄方案與左營方案之間進行評估。聯合報系資料照

高雄南延屏東方案年底定案，但目前還在高雄方案與左營方案之間進行評估，日前也在高雄舉辦4場說明會，聆聽民眾意見。民進黨立委李昆澤今表示，雖然方案還沒定案，「答案已呼之欲出了」，建議交通部要針對拆遷、都更、交通衝擊、地下通道相關開發、交通衝擊等與高雄市政府討論；交通部則表示會密切配合。

立法院交通委員會今邀請交通部進行運安會報告業務，並審查運安會、運研所、鐵道局預算，但內政委員會今天排審選罷法修法，藍綠立委在內委會門口叫囂，連帶交委會的委員也無法準時9點開會，最後延遲半小時才開始。

李昆澤質詢指出，高鐵南延屏東從一開始的左營案、燕巢案、小港潮州案、高雄案，最後定案左營案。但如今左營案因地形及軌道結構限制，未來會有系統不穩定、出現道岔異常等2大問題，另外還有鄰近台塑石化區、轉換長度不夠等安全疑慮；而高雄案則有拆遷及安置問題。

交通部長陳世凱表示，拆遷衝擊會努力減到最低，但目前還沒進入細部規畫，所以還沒辦法確定哪些受到影響。

李昆澤表示，針對高雄案有幾點建議，包含高雄車站預定的4股道變成3股道，由於高雄車站僅是經過站非最終站，變3股道以縮減範圍；明挖路段不要超過中華三路至民族路之間，可降低拆遷戶數，原則以公有地徵收為優先；與高雄市政府討論安置問題，以及土地議價購買為優先等問題。

另外，應在高雄車站附近以「大車站概念」來布局，尤其地下道部分，若僅是地下通道去由鐵道局自己評估，但如果要開發成向台北車站的地下街，就要與高雄市政府討論政體開發問題；李昆澤說，雖然左營案或高雄案還沒定案，「但答案已呼之欲出」，不管怎樣，交通部年底定案後都要向民眾說明清楚。

交通部鐵道局長楊正君表示，股道減少會納入以減少拆遷問題，另也會盡力把明挖路段限縮在中華三路、民族陸橋間，以降低交通衝擊；至於拆遷問題會協調高雄市政府來做安置。

陳世凱表示，未來整體規畫，不管是都更、地下通道，甚至天棚通到周邊地區的計畫，都與高雄市政府討論，年底定案後，相關的細部設計也會與高市府研議；至於都更部分，陳世凱說，高市府似乎想在高雄車站附近進行「大都更計畫」，後續會密切配合。

交通部長 都更 高雄市

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