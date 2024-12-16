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每次託運行李都等超久？地勤人員曝「3招」：可優先拿到

聯合新聞網／ 綜合報導
地勤給了旅客先拿到行李的三妙招。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影
地勤給了旅客先拿到行李的三妙招。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影

很多人喜歡出國，會常使用到行李託運服務，但有時候卻在等行李時候花費許多時間，嚴重還會耽誤到後續行程。美國機場地勤人員修托（Thomas Lo Sciuto）分享了可以早點拿到行李的「3招」，分別是晚點辦理託運、支付優先處理費用、貼上易碎標籤。

根據英媒「布里斯托爾郵報」報導，修托指出，如果是最後辦理登機手續，行李將會最後上飛機，因此會在目的地最早卸下，不過對喜歡提早準備的人來說，會認為有些「風險」存在。

修托也說，有人喜歡用錢換取時間，因此部分航空公司也提供服務，可以支付額外費用來讓服務人員優先處理行李，如果是坐商務艙或是經常飛行的旅客，也有機會可以使用特殊的行李傳送帶。

修托最後表示，也可以要求在行李箱上貼上「易碎」標籤，因為會影響到行李的處理還有裝載到飛機上的方式，貼有易碎標籤的行李通常是最後一個被裝載到飛機上的，這也意謂能優先被卸下，送到行李傳送帶，省下寶貴時間。

出國旅遊 地勤 行李箱

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