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北部注意！兩波冷氣團+陽光露臉機率低 天氣風險：感受相當寒冷

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
本周還有兩波恐達冷氣團強度冷空氣影響，北部陽光露臉機會低，配合明顯風勢，感受上相當寒冷。本報資料照片
本周還有兩波恐達冷氣團強度冷空氣影響，北部陽光露臉機會低，配合明顯風勢，感受上相當寒冷。本報資料照片

今明溫度略升，但本周還有兩波恐達冷氣團強度冷空氣影響，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，提醒北部地區民眾，近期長時間偏冷且陽光露臉機會低，加上明顯的風勢，感受上會相當寒冷，要留意這樣子長時間低溫環境對身體健康的影響。

歐宗學指出，昨晚到今天清晨受冷氣團餘威影響，各地普遍低溫，全台平地最低溫在新北石碇9.8度，已較昨天回升，但各地郊區低溫普遍仍在10-13度，感受還是相當寒冷。

歐宗學指出，今天白天開始冷氣團逐漸減弱，環境上持續受東北季風影響，水氣不算多，但有中高層雲系通過台灣附近，為各地帶來偏多雲量，山區附近有零星少量降雨機會。冷氣團減弱但回溫有限，北部、宜蘭白天高溫仍僅有16-18度，中南部、花東也只能回升到19-21度，感受還是全天偏冷。

明天依然持續受到東北季風影響，歐宗學說，中高層雲系離開，天氣又會恢復到冬季典型南北差異，北部、東半部雲量偏多、迎風面地形上有短暫雨機會，氣溫較今天再回升2度左右。中南部晴到多雲，氣溫回升更明顯，高溫會比今天高4-5度，南北之間有顯著溫差。

歐宗學指出，明晚到周三又是新一波東北季風增強，帶來新一波冷空氣南下，將持續影響到周五清晨，迎風面地區雲量持續偏多，且有局部短暫雨機會，中南部大致維持晴到多雲天氣。目前看冷空氣強度在冷氣團邊緣，也就是北部市區低溫大約在14-15度左右，郊區可能會再低2-3度，白天高溫與近幾天相似，依然是全天偏冷氣溫型態。

中南部有降溫機會，且雲量偏少，可能會有明顯輻射冷卻帶來局部的極端低溫，但白天在陽光照射下回溫明顯，日夜氣溫變化會相當大。

歐宗學指出，周五白天起不會有明顯回溫，周六又有新一波東北季風增強，同樣會帶來冷空氣，原先預期這波冷空氣強度較強，但最近幾次預報更新有稍調弱趨勢，目前看大約是冷氣團左右強度，未來預報可能再調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 冷氣團 東北季風

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