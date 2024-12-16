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還沒冷完！今明略回溫周三轉冷 周末另一波冷空氣挑戰入冬最低溫

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今明略回溫周三轉冷 吳德榮：周末另一波冷空氣挑戰入冬最低溫

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
本周有2波冷空氣南下，都有機會達到大陸冷氣團強度。聯合報系資料照
本周有2波冷空氣南下，都有機會達到大陸冷氣團強度。聯合報系資料照

今明略回暖，但本周還有兩波冷空氣報到，要注意氣溫變化，適時添加衣物，注意保暖

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今白天至明日冷空氣漸減弱、氣溫緩慢回升，北台灣仍偏冷，中南部早晚冷，要注意保暖。今日透光的中高雲從西側移入，各地雲量稍增，西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，今晨截至5時42分本島縣市平地最低氣溫為新北(石碇區)9.8度。各地區平地最低氣溫約在10至13度。今日各地區氣溫為：北部10至19度、中部12至23度、南部13至24度及東部12至26度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周三、四(18、19日)另一股冷空氣加入，恢復為與前波類似強度的「大陸冷氣團」；北台轉為整天冷，中南部早晚冷；部分平地清晨的最低氣溫將再降至10度以下，有發布「低溫特報」的條件，要注意保暖。周五(20日)冷空氣漸減弱、氣溫略回升。周三至周五大多是西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的天氣。

吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，周六至下周一(21至23日)又有強冷空氣南下，有機會挑戰前2波，成為入冬以來最強，但還不是很確定；因各國模式模擬其抵達時間雖已漸趨一致，但強度仍持續微調，應繼續觀察。

吳德榮說，最新(15日20時)歐洲模式及美國模式22日8時模擬圖都顯示，強冷空氣南下強度略調強，850百帕零度(紅)線觸及北部陸地。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮說，最新(15日20時)歐洲模式(ECMWF)22日8時模擬圖顯示，強冷空氣南下強度略調強，850百帕零度(紅)線觸及北部陸地(左圖)。最新美國模式(GFS）22日8時模擬圖顯示，冷空氣亦略調強，850百帕零度(紅)線，亦觸及北部陸地(右圖)。擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮說，最新(15日20時)歐洲模式(ECMWF)22日8時模擬圖顯示，強冷空氣南下強度略調強，850百帕零度(紅)線觸及北部陸地(左圖)。最新美國模式(GFS）22日8時模擬圖顯示，冷空氣亦略調強，850百帕零度(紅)線，亦觸及北部陸地(右圖)。擷取自「洩天機教室」專欄

保暖 吳德榮 氣溫

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