健康名人堂／醫療機構淨零碳排的挑戰與機遇

隨全球氣候變遷日益嚴峻，永續發展已成各界共識，在去年聯合國氣候變化大會（COP28）上，健康議題首次被納入討論議程，凸顯氣候變遷對人類健康的深遠影響。世界衛生組織估計，氣候變遷導致空氣汙染、高溫和疾病傳播等問題日益嚴重，每年至少影響1.9億人。

COP28會議中，強調醫療機構不僅是健康服務提供者，也是環境保護的重要參與者。今年COP29會議，更進一步強調世界各國的責任與合作，醫療機構應積極參與全球減碳行動，採取有效措施降低碳足跡，這不僅是對環境保護的承諾，也是對人類健康的保障。

醫療機構是排碳大戶

醫療機構是用電大戶、也是排碳大戶，根據健康無害組織（Health Care Without Harm）2021年發布的「全球醫療產業減碳路徑報告」，若缺乏行動，醫療產業全球排放量2050年將達每年60億噸，在環境治理上肩負更大的責任與挑戰。

據統計，台灣醫療機構碳排放量占總量4.6%，高於全球平均值4.4%，醫療機構有責任將「ESG」，即環境保護（E）、社會責任（S）、公司治理（G）納入核心策略。台灣有超過400家醫院與兩萬多家診所，醫療機構長期在社會共融與健康促進上表現亮眼，但在環境永續尚待精進。

醫院是全天候運作的高耗能場所，具有24小時不斷電、高耗電的特性，尤其疫情期間，感染管控需求導致用電量和資源消耗顯著增加，更突顯醫療機構需納入氣候變遷風險管理，加強溫室氣體減量、廢棄物處理，並引進高科技與綠能解決方案的迫切需要。

新光醫院是全台第一家簽署永續發展倡議書的醫療機構，在推動永續行動的過程中，永續報告書的揭露制定是溝通與評估的重要工具。永續報告書結合「台灣永續獎（TCSA）」的標準與「永續會計準則委員會」（SASB）健康照護產業的11項指標，涵蓋了能源管理、廢棄物管理、病患隱私及數位健康紀錄等領域，全面展示醫院ESG表現。

此外，報告書還參考台灣醫院評鑑條文，強化國際連結與在地實踐，而報告書核心在於讓醫護人員清楚了解永續過程中的角色與責任，並透過具體行動貫徹永續理念。

醫療永續4關鍵策略

淨零碳排為當務之急，然而綜觀全台醫療機構，目前僅不到廿家完成碳盤查，顯示醫療機構在碳排管理的進度仍待強化。

在此向政府提出推動醫療永續的四大關鍵策略：

一、應保障醫療機構的健保點值，強化醫療機構財務韌性。

二、衛福部應提高淨零預算，協助全醫療機構執行碳揭露與碳盤查、培訓氣候與健康管理師種子人員，促進醫療體系綠能轉型。

三、未來應納入環境政策、因應氣候變遷風險和溫室氣體管理，輔導醫療機構加強節能減碳、改善廢棄物處理。

四、推動醫療機構引進高科技智慧醫療與綠能永續雙軸轉型。

醫療機構轉型與創新不僅是環境改善的關鍵，更是推動社會福祉與健康公平的重要力量。透過永續發展倡議、碳盤查揭露、提出減量目標、採取減量行動，才能實現醫療機構從高耗能產業轉型為綠色醫療，為台灣的ESG永續注入新動能。