健康你我他／不不與翩翩 犬貓一家親

2014年夏天，在家母大腸癌離世的前半年，家中迎來新生命，是妻與兒去台北火車站接回從台南來的博美狗「不不」，從此我的日常生活從極度厭惡狗、貓類的，十年後卻是我生命中離不開的「小孩」。

太太寵「不不」，不在話下，而我每日下班後，「不不」會在家門迎接我，汪汪！繞圈圈！為家中帶來歡樂氣氛。

5年後，兒子房間內傳來喵喵的聲音，心想「不會吧！是貓！」妻兒怕我生氣，試探著把貓咪「翩翩」放出來，我氣到不行，又搞一隻來找麻煩啊。幸好牠很乖，平常不會一直喵，就這樣靜靜的陪伴我們，竟然不知覺地過了5年半。

「不不」唯一的缺點，是到處在家中亂尿，一天數十次，但歡樂勝過一切的辛苦，我與妻就這樣擦了十年的尿，只能怪我們當初沒訓練好，太疼牠啊。

如今「不不」與「翩翩」成了好友，互相陪伴，好不熱鬧。兒子大了，我與妻也漸漸進入空巢期，家略大、人丁少，有了不不與翩翩的陪伴，為我們家帶來了另一種樂趣。

轉眼進入第11年，我很珍惜每一次不不、翩翩等我下班的喜悅。急著衝回家門，牠倆是我「外遇」的對象 ，這樣老婆不會吃味吧！因為太太比我更愛不不和翩翩。希望牠倆永遠健康，陪伴著我們永遠。