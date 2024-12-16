聽新聞
0:00 / 0:00

壓力造成失眠 增加慢性病風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
家醫科醫師蘇聖傑建議，練習延長吐氣時間，有助於平衡自律神經系統。圖／AI生成
家醫科醫師蘇聖傑建議，練習延長吐氣時間，有助於平衡自律神經系統。圖／AI生成

生活壓力大，明明沒吃什麼卻一直發胖，這種情況被稱為「壓力肥」。家庭、工作重擔易使睡眠品質不佳，發生「壓力失眠」，提高心血管、免疫系統或消化系統等慢性病風險。

家醫科醫師蘇聖傑表示，平衡壓力所造成的身體負擔，是現代人要正視的健康課題。

當遇到壓力情況時，交感神經系統會加速作用，促使血壓升高、心跳加快、呼吸加速。長期壓力會讓交感與副交感神經失衡、身體無法放鬆，大腦處在警覺狀態，導致睡眠品質下降。睡不好，會增加壓力，降低人體對壓力的處理能力，形成惡性循環，尤其是腦部老化。

蘇聖傑說，透過壓力荷爾蒙節律分析檢查，可了解睡眠或情緒狀態是否跟壓力有關；甲基化代謝評估則可得知甲基化是否失衡、是否影響神經傳導物質如血清素和褪黑激素的合成，引起失眠狀況。

蘇聖傑指出，睡眠品質不佳，代表身體處於壓力較大的狀態下，醫學實驗顯示，若老鼠一整晚沒有進入睡眠狀態，隔日壓力荷爾蒙即明顯升高，因為大腦處在警覺的狀態。

壓力會導致心率變異性降低，建議可利用運動手表監測心率變異性，觀察心跳間隔的時間差異。正常狀況是吸氣時心率會加快，吐氣時會減慢；當處於壓力狀態時，呼吸會變得急促，有助於抑制副交感神經的調節作用。蘇聖傑建議，不妨練習禪修、靜坐冥想、太極瑜伽等，延長吐氣時間，幫助平衡自律神經系統。

想改善壓力體質，蘇聖傑強調，睡眠充足和規律作息可減輕身心壓力、維持身體的生理節律。尤其節律的穩定性有助於調節荷爾蒙和神經系統，使身體更能應對壓力。運動也很重要，可消耗壓力荷爾蒙，讓自律神經重獲平衡，身體重回良性循環運作。

壓力 失眠 睡眠

延伸閱讀

戰勝代謝症候群 2招簡單改變遠離「健檢滿江紅」

天冷恐導致猝死！ 醫曝保命6招：這「2族群」更要多注意

偵查佐開車沒禮讓撞到婦人手骨折 霧峰分局判國賠43萬

輕忽身體「這數值」可能送命 北榮醫師呼籲 : 每天做這件事避免心血管急症發作

相關新聞

2波冷氣團來報到！周二低溫12度「連凍3天」 周末濕冷雨區再擴大

今天受中國上空冷高壓影響，玉山氣象站出現霜淞現象，中央氣象署預報員李名翔表示，未來1周有2波冷空氣南下，第1波從周二晚間...

1天洗太多次「很傷身」！醫師提醒天冷洗澡要注意：水溫、時間是關鍵

冬季氣候寒冷，許多民眾喜歡利用熱水澡讓全身暖和起來，但一天若洗太多次澡其實「很傷身」。重症醫師黃軒提醒，若洗澡太頻繁、清潔力過強，恐怕會破壞皮膚表層的皮脂膜，造成乾燥、搔癢、脫皮的情況發生。

天冷恐導致猝死！ 醫曝保命6招：這「2族群」更要多注意

大陸冷氣團持續發威，各地氣溫逼近10度，重症醫師黃軒表示，天冷血管收縮加劇，若未注意保暖恐怕增加「猝死」機率，他也提供6個保暖妙招，提醒民眾應多注意自身健康，尤其是較年長的老人與慢性病患者。

冬天冷到睡不著 內行人激推1物「比暖爐棒」：省電又保暖

受到大陸冷氣團影響，各地氣溫逼近十度以下，許多民眾冷到睡不著。有網友在PTT上詢問大家的保暖方式，希望能溫暖的度過寒冬，引出不少內行人建議：「一定要買電熱毯」，大讚不僅非常保暖也很省電。

乳癌凍卵、血癌凍精將補助 拚明年上路

為照顧國人生育需求，衛福部國健署規畫「醫療性生育保存補助計畫」，首波針對女性乳癌、男性血癌患者提供凍卵、凍精補助，估計編...

「點燃生命之火」募款 陪弱勢童長大

「一件衣服要兩百元，如果買的話，媽媽就沒錢吃午餐了。」偏鄉孩子一句體貼的話，外人聽來卻感到心酸。第四十屆「點燃生命之火」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。