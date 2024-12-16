健康主題館╱歲末聚餐多 忌口防痛風

近期正值歲末年終，尾牙、耶誕、跨年、春酒接力上場，加上冬令進補、吃火鍋聚餐不斷，小心痛風發作！

北醫附醫過敏免疫風濕科主任林子閔表示，引發痛風的主因與「飲食」有絕對的關係，痛風患者多有「飲酒」及「嗜喝肉湯」二大飲食特色，呼籲國人應採均衡飲食，降低攝取高普林食物。

台灣痛風人口逐年增加，據統計，30歲以上國人痛風盛行率約3.3％，男性遠高於女性，有年輕化趨勢。一名20多歲男子，常在晚餐或消夜過後，感到肢體腫脹，半夜多次因為「關節疼痛」痛醒，自知可能是「痛風」，僅自行吃止痛藥緩解疼痛，直到30歲時，手指、腳趾及腿部關節出現明顯腫脹，走路受影響，皮膚摸到類似石頭結晶體，只得就醫治療。

林子閔說，痛風發生原因，常見是攝取高普林食物過多產生「尿酸」所致，一旦體內尿酸過多就會沉積在關節處，或是腎臟功能不佳使代謝能力變差，也可能導致體內尿酸過高，進而引發痛風。

痛風4階段發作 1.體內尿酸過高：但是沒有症狀。 2.急性痛風期：單一關節處會有紅、腫、熱、痛感受。 3.間歇痛風期：偶爾會感受到關節處疼痛。 4.痛風石痛風期：尿酸產生結晶體在關節處形成痛風石，導致關節變形。

林子閔表示，痛風患者通常會在急性痛風期就診，疼痛常發生在半夜或過量飲食後的隔天早上，痛起來像是被千根針扎，只要風一吹過，就會感到疼痛，連走都沒辦法走。不過，患者會在急性期就醫，卻不一定回診，再次就醫很高機率是已經出現「痛風石」，往往關節處都受損了。

「痛風屬於慢性病，沒辦法根治。」林子閔指出，別以為關節不再痛就等於痛風已治癒，通常痛風過了急性期，飲食習慣如果沒有改變，或是身體代謝能力依舊不佳，體內尿酸仍可能持續偏高，需要長期追蹤尿酸數值，穩定後才能評估是否能減藥。

林子閔說，通常尿酸高的患者，不單只有痛風問題，罹患心血管疾病的機率增加，罹患糖尿病的機率也比一般人還高。所以痛風患者不僅要監測尿酸，血糖也必須控制。

預防痛風的發生，最根本的方式是「忌口」。

林子閔指出，痛風患者通常有二大飲食習慣，喜歡喝酒或喝肉湯。從臨床觀察，痛風患者約七成是男性，幾乎都有喝酒習慣，三成則是女性，多數是停經後缺乏荷爾蒙保護，加上飲食習慣不佳，導致成為痛風患者。

避吃高普林食物

林子閔說，如果痛風患者改掉「喝酒」及「愛喝肉湯」的習慣，痛風復發機率會大幅降低，但一定要避免嗜吃高普林食物，如海鮮、加工火鍋料、豆類、香菇等。

坊間謠傳，「只要多喝水，就能降低食物中的普林含量。」林子閔指出，這是錯誤觀念，其實不管水喝得再多，身體還是承受一樣數量的普林，並不會降低罹患痛風的機率。「飲食要均衡，不要單一食物攝取過量」，才能遠離痛風。