「點燃生命之火」募款 陪弱勢童長大

「一件衣服要兩百元，如果買的話，媽媽就沒錢吃午餐了。」偏鄉孩子一句體貼的話，外人聽來卻感到心酸。第四十屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動開跑，為全台偏鄉弱勢孩童募集愛心，讓他們課後有飯吃、有書讀、有人陪伴好好長大。

十一歲的祐祐由母親獨力撫養長大，由於偏鄉謀生不易、薪水不足以支付基本開銷，孩子總擔心家裡錢不夠用，於是常對大人說：「我不餓，不用吃」，或和媽媽合吃一個便當省錢，衣鞋破舊也捨不得換，就是不想讓媽媽為錢煩惱，結果正值成長期的祐祐高年級了，個頭卻還差低年級孩子一大截。

另一位偏鄉小女孩冠冠，自小需要早療，原本家中經濟就不寬裕，生計更加困難。一家人三餐多靠學校愛心餐券果腹，冠冠連上小學了都沒有一張可以寫功課的書桌。

主計總處最新公布數據，十一月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率升破百分之二的通膨警戒線，達百分之二點○八，顯示民眾面臨物價高漲的壓力。

祐祐與冠冠有了「點燃生命之火」扶助後，祐祐在課後能吃到穩定的營養餐食，冠冠在志工的陪伴下，個性變得活潑開朗，甚至有了自己的小書桌，從此能專心讀書、寫字。有您支持「點燃生命之火」，可以幫助更多偏鄉孩童，減輕弱勢家庭生活負擔。更多捐款訊息請上網搜尋「點燃生命之火」，或上中國信託慈善基金會官網www.ctbcfoundation.org查詢。