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乳癌凍卵、血癌凍精將補助 拚明年上路
為照顧國人生育需求，衛福部國健署規畫「醫療性生育保存補助計畫」，首波針對女性乳癌、男性血癌患者提供凍卵、凍精補助，估計編列一億元預算，受惠人數近六千人，新制力拚明年初上路，未來將逐步擴大多種癌別。
國健署長吳昭軍說，依最新癌症登記報告顯示，全國育齡癌友約一點二萬人，但接受化療、放療後常失去生育能力，如乳癌為國內女性癌症發生率第一位，且年齡層有下降趨勢，而男性罹患血癌，化療時會造成睪丸萎縮、殺死精蟲。
吳昭軍說，醫療生育保存補助不分男女，但年齡須符合四○歲以下，且經腫瘤科醫師確認因罹癌治療而影響生育功能。補助額度，女性比照現行不孕症治療，首次申請最高補助十萬元、再次申請者最高補助六萬元。男性以凍精所需金額計算，平均約數千元不等。
台大生殖內分泌科主任陳美州說，晚婚問題衍生晚育，加上年輕族群癌症發生率增加，多數錯過最佳受孕時機，對於醫療性凍卵補助，她樂見其成，雖國外醫療性凍卵有限癌別，但種類比台灣的乳癌、血癌多。且德國、丹麥等先進國家也針對「卵巢組織冷凍保存」提供更多協助。
吳昭軍說，新制先行通過乳癌、血癌，目前規畫文件已送進衛福部，待送入行政院並同意預算後，就會啟動試辦計畫，再依施行情況討論是否調整開放其他癌症種類患者，一圓癌友的生育夢想。
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