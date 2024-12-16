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1.5倍！ADHD患者 青春期易遭霸凌

聯合報／ 記者林則澄沈能元／台北報導
研究顯示，兒童時期被診斷為注意力不足過動症（ADHD）的患者，在青春期遭遇霸凌的風險是未患此症的1.52倍。 示意圖／ingimage
研究顯示，兒童時期被診斷為注意力不足過動症（ADHD）的患者，在青春期遭遇霸凌的風險是未患此症的1.52倍。 示意圖／ingimage

國衛院最新研究發現，兒童時期曾被診斷為注意力不足過動症（ＡＤＨＤ）患者，於青春期遭到霸凌風險是無此症的一點五二倍。專家表示，青少年若有ＡＤＨＤ，常見注意力不足、過動、衝動等特質，並有學習障礙、情緒控管不佳等問題，進而遭到同儕霸凌，應早期介入治療。

國衛院群體健康科學研究所博士後研究員林峻吉、特聘研究員兼所長邱弘毅利用「台灣青少年至成人長期追蹤調查」資料庫，並且串聯健保資料庫，針對一萬五二四○名於二○一五年就讀七年級和十年級的學生，了解其健康與行為發展數據及疾病診斷，並以問卷了解是否自認曾遭受霸凌。

研究顯示，受調查學生中約百分之四點三六於兒童時期被診斷為ＡＤＨＤ，此族群在青少年階段於現實及網路被霸凌風險為無此症的一點五二倍，其中關係霸凌風險為一點四五倍最高，而肢體、言語霸凌風險各為一點四二倍、網路霸凌風險為一點三五倍。該研究已發表於國際「青少年健康期刊」。

林峻吉表示，問卷調查也發現，兒童時期被診斷為ＡＤＨＤ的青少年，有高達百分之六十四點四七曾受任何形態的霸凌，又以言語霸凌達百分之五二點八八最高，網路霸凌則為百分之卅四點七。

台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，ＡＤＨＤ孩子做事常忘東忘西，常被其他同儕認為不認真，而出現笨蛋等謾罵字眼的言語霸凌，或在網路上與同學亂說話而被截圖，當作是笑柄進行網路霸凌，中山醫學大學心理系教授李宏鎰說，ＡＤＨＤ患者國小高年級開始，容易因為魯莽的行為、表達方式出現人際衝突而被排擠或捉弄。

注意力不足過動症 易受霸凌 製表／元氣中心
注意力不足過動症 易受霸凌 製表／元氣中心

霸凌

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