臉書、IG…社群拿用戶創作訓練AI

十一月中旬，Ｘ（前身推特）更改服務條款，要求所有用戶必須授予AI訓練許可，引爆一波用戶逃難潮。而IG、臉書的使用條款則要求用戶「授予使用內容的權限」，這些權限包括「根據您的內容創作衍生作品」。

美國聯邦貿易委員會最近發布的一份關於臉書、YouTube等九個社群媒體和串流平台的報告發現，幾乎所有此類平台都將用戶個人資訊輸入自動化系統中。上月，超過卅萬的IG用戶在自己的裝置上發布了一條訊息，表示他們不允許母公司Meta使用個人資料訓練AI。但這種貼文並無法律效力阻止。

CｘC創利市集營運長王潔英表示，如今大部分社群都會在使用條款上告訴用戶，只要上傳貼文或圖片到網站，網站就有權利拿給AI使用。CｘC為保護用戶，年初修改條款，承諾不會在用戶未授權下將內容拿去練AI，這樣的決定卻讓許多投資者卻步。

究竟是要保護創作者？還是讓AI產業繁榮？這對每個國家政策制定者都是兩難。為了增加日本生成式AI使用率，日本政府去年認定生成式AI模型訓練過程，可不經著作權所有者同意，但利用AI生成的內容，可能出現侵權疑慮。

而澳洲和紐西蘭政府則在面對生成式AI時，制定明確的標準保護創作者的權益。月初，代表全球超過五百萬名創作者的國際作家和作曲家協會聯合會為此發聲明表示，澳、紐的作為可確保AI成為增強人類創造力的工具，而不是取代它。