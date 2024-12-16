聽新聞
0:00 / 0:00

臉書、IG…社群拿用戶創作訓練AI

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
IG和臉書的使用條款要求用戶授予內容使用權，包括根據您的內容創作衍生作品的權利。 路透
IG和臉書的使用條款要求用戶授予內容使用權，包括根據您的內容創作衍生作品的權利。 路透

十一月中旬，Ｘ（前身推特）更改服務條款，要求所有用戶必須授予AI訓練許可，引爆一波用戶逃難潮。而IG、臉書的使用條款則要求用戶「授予使用內容的權限」，這些權限包括「根據您的內容創作衍生作品」。

美國聯邦貿易委員會最近發布的一份關於臉書、YouTube等九個社群媒體和串流平台的報告發現，幾乎所有此類平台都將用戶個人資訊輸入自動化系統中。上月，超過卅萬的IG用戶在自己的裝置上發布了一條訊息，表示他們不允許母公司Meta使用個人資料訓練AI。但這種貼文並無法律效力阻止。

CｘC創利市集營運長王潔英表示，如今大部分社群都會在使用條款上告訴用戶，只要上傳貼文或圖片到網站，網站就有權利拿給AI使用。CｘC為保護用戶，年初修改條款，承諾不會在用戶未授權下將內容拿去練AI，這樣的決定卻讓許多投資者卻步。

究竟是要保護創作者？還是讓AI產業繁榮？這對每個國家政策制定者都是兩難。為了增加日本生成式AI使用率，日本政府去年認定生成式AI模型訓練過程，可不經著作權所有者同意，但利用AI生成的內容，可能出現侵權疑慮。

而澳洲和紐西蘭政府則在面對生成式AI時，制定明確的標準保護創作者的權益。月初，代表全球超過五百萬名創作者的國際作家和作曲家協會聯合會為此發聲明表示，澳、紐的作為可確保AI成為增強人類創造力的工具，而不是取代它。

IG Meta 創作者 社群媒體

延伸閱讀

澳洲頒布「16歲以下禁用社群媒體」法案！4點解析：獲77%民眾支持，成為遏制數位危機的必要之舉？

蘋果CEO庫克拜訪川普 OpenAI奧特曼也將登門捐款

重製試卷教材侵權2億 補習班掃描檔LINE學生、書局影印上網賣

南韓梨出口聯合會與政府合作 開發更具適應力的梨品種

相關新聞

還要降溫 明起2冷氣團接力到

受大陸冷氣團影響，氣溫下降，昨天各地溫泉區湧入人潮，中央氣象署預報員李名翔表示，未來一周會有二波冷氣團南下，分別在周二晚...

1.5倍！ADHD患者 青春期易遭霸凌

國衛院最新研究發現，兒童時期曾被診斷為ＡＤＨＤ患者，於青春期遭到霸凌風險是無此症的一點五二倍。專家表示，青少年若有ＡＤＨ...

注意力不足過動症 不納身心障礙類別

有民眾在公共政策倡議平台提出，將注意力不足過動症（ＡＤＨＤ）納入身心障礙類別，衛福部社家署經評估後並未採納，原因是ＡＤＨ...

新聞眼／改善如廁文化 從汙水道做起

歐美、日本等先進國家，多年前已將如廁後的衛生紙直接丟到馬桶沖掉，台灣想跟上國際，推動十六年成效卻相當有限，主要原因在於怕...

臉書、IG…社群拿用戶創作訓練AI

十一月中旬，Ｘ（前身推特）更改服務條款，要求所有用戶必須授予AI訓練許可，引爆一波用戶逃難潮。而IG、臉書的使用條款則要...

乳癌凍卵、血癌凍精將補助 拚明年上路

為照顧國人生育需求，衛福部國健署規畫「醫療性生育保存補助計畫」，首波針對女性乳癌、男性血癌患者提供凍卵、凍精補助，估計編...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。