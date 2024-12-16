聽新聞
0:00 / 0:00
注意力不足過動症 不納身心障礙類別
有民眾在公共政策倡議平台提出，將注意力不足過動症（ＡＤＨＤ）納入身心障礙類別，衛福部社家署經評估後並未採納，原因是ＡＤＨＤ患者有一定比率個案會隨早期療育而改善，沒有長期遺存的障礙，與身障者定義不符。但對早療無法改善個案若合併有精神疾病等，仍可經評估認定取得身障身分。
衛福部統計，國內ＡＤＨＤ盛行率為百分之九點零二，但只有百分之一點六二接受醫療診斷、僅百分之一接受完整治療。
衛福部社家署代理署長周道君說，考量部分ＡＤＨＤ個案可隨早療恢復，因此不以疾病類別決定是否符合身障身分。若此後ＡＤＨＤ個案發展狀況仍無法恢復與一般小孩相同，仍可依當時認知、心智狀態，由醫師判斷是否符合身障身分。
台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，ＡＤＨＤ屬於精神發展障礙，診斷率不高原因可能是患有ＡＤＨＤ的青少年就醫時，常為睡眠、焦慮、憂鬱等問題，醫師應多問一句，「症狀出現前有沒有注意力不集中」，或安排心理評估，以增加ＡＤＨＤ確診率。
許正典表示，ＡＤＨＤ早期介入治療，可以協助個案穩定成熟、培養專注力，不贊成將其納入身心障礙類別，而是應給予更多的資源讓孩子找到成就感、自信心。
馬偕醫院早期療育評估中心主任陳慧如說，ＡＤＨＤ經給予藥物等治療多能獲得改善，且ＡＤＨＤ患者智力均正常或在正常程度以上，臨床有名個案智商一五○，並考上台大土木工程系，且部分學生過動及衝動會隨著年齡增長而改善，在幼時就納入身心障礙，反而限制了孩子的發展。
陳慧如說，ＡＤＨＤ孩子最需要心理治療，但國內兒童心理治療師愈來愈少，政府應加以重視，而治療ＡＤＨＤ應回歸家長教養技巧，配合學校輔導機制，以建立計畫性的生活模式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言