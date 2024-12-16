注意力不足過動症 不納身心障礙類別

有民眾在公共政策倡議平台提出，將注意力不足過動症（ＡＤＨＤ）納入身心障礙類別，衛福部社家署經評估後並未採納，原因是ＡＤＨＤ患者有一定比率個案會隨早期療育而改善，沒有長期遺存的障礙，與身障者定義不符。但對早療無法改善個案若合併有精神疾病等，仍可經評估認定取得身障身分。

衛福部統計，國內ＡＤＨＤ盛行率為百分之九點零二，但只有百分之一點六二接受醫療診斷、僅百分之一接受完整治療。

衛福部社家署代理署長周道君說，考量部分ＡＤＨＤ個案可隨早療恢復，因此不以疾病類別決定是否符合身障身分。若此後ＡＤＨＤ個案發展狀況仍無法恢復與一般小孩相同，仍可依當時認知、心智狀態，由醫師判斷是否符合身障身分。

台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，ＡＤＨＤ屬於精神發展障礙，診斷率不高原因可能是患有ＡＤＨＤ的青少年就醫時，常為睡眠、焦慮、憂鬱等問題，醫師應多問一句，「症狀出現前有沒有注意力不集中」，或安排心理評估，以增加ＡＤＨＤ確診率。

許正典表示，ＡＤＨＤ早期介入治療，可以協助個案穩定成熟、培養專注力，不贊成將其納入身心障礙類別，而是應給予更多的資源讓孩子找到成就感、自信心。

馬偕醫院早期療育評估中心主任陳慧如說，ＡＤＨＤ經給予藥物等治療多能獲得改善，且ＡＤＨＤ患者智力均正常或在正常程度以上，臨床有名個案智商一五○，並考上台大土木工程系，且部分學生過動及衝動會隨著年齡增長而改善，在幼時就納入身心障礙，反而限制了孩子的發展。

陳慧如說，ＡＤＨＤ孩子最需要心理治療，但國內兒童心理治療師愈來愈少，政府應加以重視，而治療ＡＤＨＤ應回歸家長教養技巧，配合學校輔導機制，以建立計畫性的生活模式。