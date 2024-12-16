聽新聞
0:00 / 0:00

AI衝擊創作者 文化部明年擬訂規範

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

美國本月甫公布的一項經濟發展研究報告指出，AI的繁榮將使科技產業更加繁榮，但創作者的權利和收入將大幅減少，除非政策制定者即時介入。文化部表示，正蒐集國際案例與國內藝文產業代表意見，研訂「文化藝術應用生成式AI規範指引」，預計明年上半年發布。

四月，有上萬會員的英國創作者權利聯盟公會發表調查，發現四分之一插畫家和逾三分之一的譯者因AI失業，逾八成六會員擔心自己的風格與聲音在「訓練」AI的過程中被模仿或複製，八成六擔心AI會貶低人類創意工作的價值。而幾乎所有受訪者都希望創作被用於開發生成式AI時徵求同意、獲得榮譽和報酬，呼籲政府採取保障措施和監管。

擁有數百名創作者的數位內容平台「CｘC創利市集」營運長王潔英表示，律師明確告知，AI使用創作者的素材必須獲得授權，建議創作者加入任何網站前，必須詳細閱讀使用條款。其他創作者的疑慮包括：透過AI創作的東西，可以銷售嗎？版權如何計算？若創作者運用AI協助創作，遭人控訴涉及盜版嫌疑，如何反駁？這些都需要在智慧財產權等法律方面做進一步的釐清。

聲音創作者橘子透露，不久前才接到大陸業者詢問「可以拿你的聲音來算AI嗎？」卻未提及付費問題。中華動漫出版同業商會協進會秘書長高世樁表示，台灣關於AI的法律並不完備，此時要求創作者提供素材訓練AI，創作者當然會憂心嘔心瀝血的創作成果「一下就沒了」。此外，生成式AI會讓台灣的盜版更快、更嚴重。

文化部表示，研訂中的「文化藝術應用生成式AI規範指引」，將從創作人的角度，分別就AI的資料訓練、創作使用、結果生成及管理機制，提醒藝文工作者應用或訓練生成式AI的相關風險，例如著作權、個資侵權等，並給予因應建議，屬行政指導性質。

創作者 文化部 法律

延伸閱讀

文化部匯聚台流黑潮計畫 國台交與流行樂共舞

借鏡日本以動漫重現太魯閣美景促觀光 縣府樂觀其成

影／高雄駁二動漫祭找國軍戰車直升機助陣 文化局解釋了

高雄駁二動漫開展 眼鏡蛇直升機、雲豹車...轟隆隆從天降落

相關新聞

還要降溫 明起2冷氣團接力到

受大陸冷氣團影響，氣溫下降，昨天各地溫泉區湧入人潮，中央氣象署預報員李名翔表示，未來一周會有二波冷氣團南下，分別在周二晚...

1.5倍！ADHD患者 青春期易遭霸凌

國衛院最新研究發現，兒童時期曾被診斷為ＡＤＨＤ患者，於青春期遭到霸凌風險是無此症的一點五二倍。專家表示，青少年若有ＡＤＨ...

注意力不足過動症 不納身心障礙類別

有民眾在公共政策倡議平台提出，將注意力不足過動症（ＡＤＨＤ）納入身心障礙類別，衛福部社家署經評估後並未採納，原因是ＡＤＨ...

新聞眼／改善如廁文化 從汙水道做起

歐美、日本等先進國家，多年前已將如廁後的衛生紙直接丟到馬桶沖掉，台灣想跟上國際，推動十六年成效卻相當有限，主要原因在於怕...

臉書、IG…社群拿用戶創作訓練AI

十一月中旬，Ｘ（前身推特）更改服務條款，要求所有用戶必須授予AI訓練許可，引爆一波用戶逃難潮。而IG、臉書的使用條款則要...

乳癌凍卵、血癌凍精將補助 拚明年上路

為照顧國人生育需求，衛福部國健署規畫「醫療性生育保存補助計畫」，首波針對女性乳癌、男性血癌患者提供凍卵、凍精補助，估計編...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。