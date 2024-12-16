AI衝擊創作者 文化部明年擬訂規範

美國本月甫公布的一項經濟發展研究報告指出，AI的繁榮將使科技產業更加繁榮，但創作者的權利和收入將大幅減少，除非政策制定者即時介入。文化部表示，正蒐集國際案例與國內藝文產業代表意見，研訂「文化藝術應用生成式AI規範指引」，預計明年上半年發布。

四月，有上萬會員的英國創作者權利聯盟公會發表調查，發現四分之一插畫家和逾三分之一的譯者因AI失業，逾八成六會員擔心自己的風格與聲音在「訓練」AI的過程中被模仿或複製，八成六擔心AI會貶低人類創意工作的價值。而幾乎所有受訪者都希望創作被用於開發生成式AI時徵求同意、獲得榮譽和報酬，呼籲政府採取保障措施和監管。

擁有數百名創作者的數位內容平台「CｘC創利市集」營運長王潔英表示，律師明確告知，AI使用創作者的素材必須獲得授權，建議創作者加入任何網站前，必須詳細閱讀使用條款。其他創作者的疑慮包括：透過AI創作的東西，可以銷售嗎？版權如何計算？若創作者運用AI協助創作，遭人控訴涉及盜版嫌疑，如何反駁？這些都需要在智慧財產權等法律方面做進一步的釐清。

聲音創作者橘子透露，不久前才接到大陸業者詢問「可以拿你的聲音來算AI嗎？」卻未提及付費問題。中華動漫出版同業商會協進會秘書長高世樁表示，台灣關於AI的法律並不完備，此時要求創作者提供素材訓練AI，創作者當然會憂心嘔心瀝血的創作成果「一下就沒了」。此外，生成式AI會讓台灣的盜版更快、更嚴重。

文化部表示，研訂中的「文化藝術應用生成式AI規範指引」，將從創作人的角度，分別就AI的資料訓練、創作使用、結果生成及管理機制，提醒藝文工作者應用或訓練生成式AI的相關風險，例如著作權、個資侵權等，並給予因應建議，屬行政指導性質。