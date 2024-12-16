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新聞眼／改善如廁文化 從汙水道做起

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
政府推廣衛生紙丟馬桶多年，但根據環境部調查，仍有百分之五十五的民眾直接丟垃圾桶。記者蘇健忠／攝影
政府推廣衛生紙丟馬桶多年，但根據環境部調查，仍有百分之五十五的民眾直接丟垃圾桶。記者蘇健忠／攝影

歐美、日本等先進國家，多年前已將如廁後的衛生紙直接丟到馬桶沖掉，台灣想跟上國際，推動十六年成效卻相當有限，主要原因在於怕管線堵塞，環境部要改善如廁文化，就應對症下藥，否則再一個十六年也難見成效。

早期台灣因衛生紙紙質、管路及汙水下水道處理問題，民眾大多將衛生紙丟入垃圾桶，這樣的文化也多次引起國外旅客側目，台灣為了追上先進國家，積極推動衛生紙用後丟入馬桶運動。

但推了十六年，還有半數的人不願把衛生紙丟馬桶，顯然沒用對方法。衛生紙可丟馬桶，面紙不行，民眾常搞不清楚，也很少會去細看包裝上的說明，到後來統統丟垃圾桶，不但不衛生，更和垃圾減量背道而馳；政府在紙張類型、成分和包裝的宣導上，亟待加強，也應加上公衛教育，才能事半功倍。

目前全國汙水下水道設施普及率今年超過四成，但是各縣市差異頗大，台北市、新北市為八成，但台中市才超過三成，桃園市、基隆市、新竹市等更不足三成，其他縣市更低，應加速公共汙水下水道普及，家戶廢水直接排到水資源回收中心處理，化解管線堵塞不通情形。

前環保署長李應元曾在二○一七邀集台鐵、高鐵、捷運、觀光旅館等業者宣示，配合環保署衛生紙丟馬桶政策，但是，近來常見台鐵告示「請勿把衛生紙丟馬桶中」，台鐵都未能以身作則，叫民眾怎麼配合？

衛生紙 馬桶

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