還要降溫 明起2冷氣團接力到

受大陸冷氣團影響，氣溫下降，昨天各地溫泉區湧入人潮，中央氣象署預報員李名翔表示，未來一周會有二波冷氣團南下，分別在周二晚間及周六，皆有機會達到大陸冷氣團強度。

昨天受大陸冷氣團影響，整天偏冷，三千公尺以上高山有結冰及霧淞發生。武陵農場昨天清晨最低溫一點三度，農場露營區落葉結霜，遊客說，日出照射結霜處，雲霧飄渺，像人間仙境，讓他想到瓊瑤小說戲劇場景，很浪漫，也憶起了剛離世的瓊瑤。天冷許多人喜歡泡湯、泡腳，各地溫泉區也出現人潮。

中央氣象署預報員李名翔說，今天白天起冷氣團減弱，北部白天氣溫略回升，中南部則因雲量增加，高溫略降一至二度。

未來一周會有二波冷氣團南下，周二晚間第一波冷空氣，強度介於東北季風至大陸冷氣團之間，影響到周三、周四。周五冷氣團減弱，各地氣溫回升，但周六第二波冷空氣南下並影響到下周一，由於水氣較多，降雨範圍擴大至桃園以北、東半部、北部山區都有短暫雨，雨勢也略大。

溫度部分，李名翔指出，周二晚間冷空氣南下，預估台北低溫十四度，北部局部近山區或沿海空曠地區低溫下探十二度，中南部雖較晴朗，但受輻射冷卻影響，易出現十二度低溫，且日夜溫差大。

周六第二波冷空氣，目前預報強度預估也是介於東北季風至大陸冷氣團的等級，台北低溫預測十四度，但溫度降幅還可能有變化，不確定性大，後續要持續觀察。

李名翔表示，今天有一波中層水氣南移，配合低溫條件，三千公尺以上高山不排除有零星降雪的機率，出現霧淞或結冰、結霜的機率也高，呼籲民眾注意高山路面結冰現象，行車要多加注意安全。