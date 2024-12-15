自曝求學時期是「顯眼包」 ADHD研究員：期盼社會更溫柔

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
由於注意力不足過動症（ADHD），國衛院群體健康科學研究所博士後研究員林峻吉在求學階段總會不自主地成為「顯眼包」。他期盼透過相關研究，讓大眾對ADHD多一點同理、包容、尊重與溫柔。圖／林峻吉提供
由於注意力不足過動症（ADHD），國衛院群體健康科學研究所博士後研究員林峻吉在求學階段總會不自主地成為「顯眼包」。他期盼透過相關研究，讓大眾對ADHD多一點同理、包容、尊重與溫柔。圖／林峻吉提供

國衛院最新研究發現，兒童時期曾被診斷注意力不足過動症（ADHD）患者，於青春期遭到霸凌風險是無此症的1.52倍。進行研究的國衛院群體健康科學研究所博士後研究員林峻吉，就是在兒時被診斷出ADHD的個案，讓他在求學階段總會不自主地成為「顯眼包」，好在有良好的社會支持，得以在正規教育體系中茁壯成長。如今有感網路原生世代的ADHD青少年霸凌問題嚴重，期盼大眾多一點同理、包容、尊重與溫柔。

身為一個從小被診斷為ADHD的研究人員，林峻吉說，ADHD孩子的日常行為相較自閉症等其他精神疾病者「還引人注目」，如從小，外婆都說我看起來特別活潑，但『特別活潑』這點，在學校裡可能就叫不乖、聒噪，也很容易形成其他人對ADHD孩子的霸凌。因為有些人將ADHD視為一種病，但有的人卻不會把ADHD當成是一種病，只是一個『不乖』的孩子想要引起注意，因此校園裡的老師可能會較關注他們，或認為他們身患疾病，需要被照顧。

林峻吉說，爸爸不能理解他是ADHD，所以會覺得『為什麼你就是學不會』，而在求學階段遇，曾遇到能理解他的老師，也有不能理解的老師。因為ADHD有注意力不集中、閱讀與學習障礙，雖然他的數學成績不錯，但國中時由於某科成績不佳，加上活潑外放的性格，曾被科任老師當作是只會嘻笑打鬧、不愛聽課的學生，當時老師認為他常影響其他同學聽課，在課堂交換改考卷時曾表示，「你的不用跟別人交換，成績那麼爛，你就不要浪費別人的筆水」等。

除了現實中的挑戰，長大後的林峻吉，有感網路世界中的攻擊與歧視，對數位原生世代的ADHD青少年可能產生深遠影響，「全世界都能在網路上匿名，但我們（ADHD）是匿不住名的。」他以個人經驗為例，只要是發表在網路上言論，親友就知道作者是他，「即便我在網路上匿名，但因為ADHD的性格真的太鮮明，還是很容易被看見。」

林峻吉說，網路世界是「247」，就是24小時、7天，全年無休的、無所不在的，他可以忍住不看手機，但現在青少年是數位原生世代，出生時就接觸網路，與現實世界互有聯繫，只要在網路上發表意見就會被注意，進而可能在網路上受到無止境的言語攻擊。

回顧生命歷程，林峻吉說，他的運氣很好，同儕沒有因此孤立他，他們都會忽視老師的話偷偷跟他交換改考卷。很慶幸小時候網路並不這麼普及，如果遇到不如意的事情離開現場，可以躲起來自己療傷，但如果是在網路普及的時代，可能連躲起來的地方都沒有。林峻吉強調，該科任老師其實為人不錯，他畢業後還有跟老師見面互開玩笑，「我覺得老師並不了解ADHD，所以才認為我是問題學生。」

最後，林峻吉說，霸凌問題不會因為有了網路世界而減緩，期待整個社會也要多一點同理、包容、尊重與溫柔。針對ADHD的青少年，他認為，所謂的問題也是優勢，「社會在努力成長，我們自己也要努力，就算我們是負重前行，但我們依然可以走出屬於我們的歲月靜好。」

網路 過動症 霸凌

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