自曝求學時期是「顯眼包」 ADHD研究員：期盼社會更溫柔

國衛院最新研究發現，兒童時期曾被診斷注意力不足過動症（ADHD）患者，於青春期遭到霸凌風險是無此症的1.52倍。進行研究的國衛院群體健康科學研究所博士後研究員林峻吉，就是在兒時被診斷出ADHD的個案，讓他在求學階段總會不自主地成為「顯眼包」，好在有良好的社會支持，得以在正規教育體系中茁壯成長。如今有感網路原生世代的ADHD青少年霸凌問題嚴重，期盼大眾多一點同理、包容、尊重與溫柔。

身為一個從小被診斷為ADHD的研究人員，林峻吉說，ADHD孩子的日常行為相較自閉症等其他精神疾病者「還引人注目」，如從小，外婆都說我看起來特別活潑，但『特別活潑』這點，在學校裡可能就叫不乖、聒噪，也很容易形成其他人對ADHD孩子的霸凌。因為有些人將ADHD視為一種病，但有的人卻不會把ADHD當成是一種病，只是一個『不乖』的孩子想要引起注意，因此校園裡的老師可能會較關注他們，或認為他們身患疾病，需要被照顧。

林峻吉說，爸爸不能理解他是ADHD，所以會覺得『為什麼你就是學不會』，而在求學階段遇，曾遇到能理解他的老師，也有不能理解的老師。因為ADHD有注意力不集中、閱讀與學習障礙，雖然他的數學成績不錯，但國中時由於某科成績不佳，加上活潑外放的性格，曾被科任老師當作是只會嘻笑打鬧、不愛聽課的學生，當時老師認為他常影響其他同學聽課，在課堂交換改考卷時曾表示，「你的不用跟別人交換，成績那麼爛，你就不要浪費別人的筆水」等。

除了現實中的挑戰，長大後的林峻吉，有感網路世界中的攻擊與歧視，對數位原生世代的ADHD青少年可能產生深遠影響，「全世界都能在網路上匿名，但我們（ADHD）是匿不住名的。」他以個人經驗為例，只要是發表在網路上言論，親友就知道作者是他，「即便我在網路上匿名，但因為ADHD的性格真的太鮮明，還是很容易被看見。」

林峻吉說，網路世界是「247」，就是24小時、7天，全年無休的、無所不在的，他可以忍住不看手機，但現在青少年是數位原生世代，出生時就接觸網路，與現實世界互有聯繫，只要在網路上發表意見就會被注意，進而可能在網路上受到無止境的言語攻擊。

回顧生命歷程，林峻吉說，他的運氣很好，同儕沒有因此孤立他，他們都會忽視老師的話偷偷跟他交換改考卷。很慶幸小時候網路並不這麼普及，如果遇到不如意的事情離開現場，可以躲起來自己療傷，但如果是在網路普及的時代，可能連躲起來的地方都沒有。林峻吉強調，該科任老師其實為人不錯，他畢業後還有跟老師見面互開玩笑，「我覺得老師並不了解ADHD，所以才認為我是問題學生。」

最後，林峻吉說，霸凌問題不會因為有了網路世界而減緩，期待整個社會也要多一點同理、包容、尊重與溫柔。針對ADHD的青少年，他認為，所謂的問題也是優勢，「社會在努力成長，我們自己也要努力，就算我們是負重前行，但我們依然可以走出屬於我們的歲月靜好。」