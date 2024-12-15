ADHD青少年易遭霸凌 專家揭家長、教師角色關鍵

國衛院最新研究發現，兒童時期曾被診斷為ADHD患者，於青春期遭到霸凌風險是無此症的1.52倍。專家表示，青少年若有ADHD，常見注意力不足、過動、衝動等特質，並有學習障礙、情緒控管不佳等問題，進而遭到同儕霸凌，應早期介入治療。

國衛院群體健康科學研究所博士後研究員林峻吉、特聘研究員兼所長邱弘毅利用「台灣青少年至成人長期追蹤調查」資料庫，並串聯健保資料庫，針對1萬5240名於2015年就讀7年級和10年級學生，瞭解其健康與行為發展數據及疾病診斷，並以問卷瞭解是否自認曾遭受霸凌。

研究顯示，受調查學生中約4.36%於兒童時期被診斷為ADHD，此族群在青少年階段於現實及網路被霸凌風險為無此症的1.52倍，其中關係霸凌風險為1.45倍最高，肢體、言語霸凌風險各為1.42倍、網路霸凌風險為1.35倍。該研究發表於國際「青少年健康期刊」。

林峻吉說，過去有關ADHD青少年研究多集中在學校或家庭面臨的困難，更認為網路世界是現實世界的避風港，但問卷調查發現，兒童時期被診斷為ADHD的青少年，高達64.47%曾受任何形態霸凌，包含曾遭受言語霸凌為52.88%、肢體霸凌為45.8%、關係霸凌44.69%、34.7%曾受網路霸凌，也代表患有此症的數位原生世代即便躲進網路，仍可能要承受異樣眼光

相較沒有ADHD者，也有50.6%曾受任何形態霸凌，包含39.69%曾受言語霸凌、33.31%曾受關係霸凌、31.27%曾受肢體霸凌、24.85%曾受網路霸凌。

中山醫學大學心理系教授李宏鎰說，ADHD患者通常在國小一至二年級左右經醫師診斷發現，由於注意力不足，且過動、衝動特質，並有學習障礙、情緒控管不佳，在國小高年級開始，容易因為過於魯莽的行為、表達方式出現人際衝突，而被排擠或捉弄，等到國高中時，尤其是女性或較內向的男性，可能導致憂鬱症或焦慮症。

李宏鎰說，家長應了解ADHD孩子的特質及潛在的壓力來源，包括人際關係、學業等，同時改變對孩子的教養方法，除了基本的生活常規，也可培養習慣與興趣愛好，不要讓孩子一放學回到家，一連2小時就都被迫待在室內讀書、寫作業，可讓孩子完成一半的功課後休息30分鐘，去室外跳繩、打球。

另，學校老師於班級經營，李宏鎰說，老師可趁ADHD學生不在班上的空檔，向全班同學宣導該名同學可能會出現的舉動，以包容代替歧視，其次讓該名學生的教室座位安排在靠前區域，在可隨時留意的視線範圍內協助調節其行為。也可安排具友善、成熟特質的同學坐在旁邊，成為其學習楷模、效仿行為對象，也可指派任務讓其展現自我。

李宏鎰說，家長的家庭教養、教師的班級經營，促成ADHD患者的自我行為管理，再輔以藥物治療，長大後約5成能過上正常生活，但仍有約3成情況不盡理想，建議針對ADHD個案從小給予多方位的支持與照顧，至關重要。