43歲女不忌口健檢報告「滿江紅」 2招剷肉10公斤找回自信

43歲林小姐以往不忌口，身高154公分的她，體重一度飆到78公斤，直到購買衣服的尺寸愈來愈寬鬆，加上健檢報告「滿江紅」，才發現代謝症候群已不知不覺中找上門。在醫師建議下，林小姐逐步增加運動量，維持飲食定時定量，也在另一半的影響下養成路跑的興趣，如今剷肉10公斤、身體多項指標恢復正常，也變得比以前更有自信。

林小姐說，5、6年前因有低血壓，秉持「餓了就吃，不餓就不吃，想吃什麼，就吃什麼」的想法，直到發現體重增加、衣服尺寸從M號穿到3XL，愛美的她也對照片中的樣子愈來愈不滿意，於是下定決心減肥。怎料健檢結果竟顯示，她的腰圍、身體質量指數（BMI）、血壓及三酸甘油脂都超標，上網搜尋後決定參加衛福部國健署「代謝症候群防治計畫」，遵照醫師指示改善生活習慣，如今不僅重新穿回原來穿不下的衣服，身體多項指標也都恢復正常。

衛福部國健署長吳昭軍表示，三高（血壓高、血糖高、血脂高）和二害（腰圍過粗、好的膽固醇不足），以上危險因子中若出現3項以上即罹患代謝症候群。研究發現，罹患代謝症候群的人，罹患糖尿病風險是健康成人的6倍，若能透過醫護人員及營養師專業協助，積極改善不健康生活習慣，就能戰勝代謝症候群，預防後續慢性病的發生。