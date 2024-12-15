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43歲女不忌口健檢報告「滿江紅」 2招剷肉10公斤找回自信

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
43歲林小姐透過逐步增加運動量，維持飲食定時定量，擺脫代謝症候群。記者林則澄／攝影
43歲林小姐透過逐步增加運動量，維持飲食定時定量，擺脫代謝症候群。記者林則澄／攝影

43歲林小姐以往不忌口，身高154公分的她，體重一度飆到78公斤，直到購買衣服的尺寸愈來愈寬鬆，加上健檢報告「滿江紅」，才發現代謝症候群已不知不覺中找上門。在醫師建議下，林小姐逐步增加運動量，維持飲食定時定量，也在另一半的影響下養成路跑的興趣，如今剷肉10公斤、身體多項指標恢復正常，也變得比以前更有自信。

林小姐說，5、6年前因有低血壓，秉持「餓了就吃，不餓就不吃，想吃什麼，就吃什麼」的想法，直到發現體重增加、衣服尺寸從M號穿到3XL，愛美的她也對照片中的樣子愈來愈不滿意，於是下定決心減肥。怎料健檢結果竟顯示，她的腰圍、身體質量指數（BMI）、血壓及三酸甘油脂都超標，上網搜尋後決定參加衛福部國健署「代謝症候群防治計畫」，遵照醫師指示改善生活習慣，如今不僅重新穿回原來穿不下的衣服，身體多項指標也都恢復正常。

衛福部國健署長吳昭軍表示，三高（血壓高、血糖高、血脂高）和二害（腰圍過粗、好的膽固醇不足），以上危險因子中若出現3項以上即罹患代謝症候群。研究發現，罹患代謝症候群的人，罹患糖尿病風險是健康成人的6倍，若能透過醫護人員及營養師專業協助，積極改善不健康生活習慣，就能戰勝代謝症候群，預防後續慢性病的發生。

國健署慢性疾病防治組科長曾桂琴說，全國目前已有27萬人加入「代謝症候群防治計畫」，截至今年11月底，超過70%參與者至少改善1項指標，約30%改善3項以上或糖化血色素指標。活動參加者改善成果，腰圍過粗者平均減少近5公分，50%改善腰圍過粗、近20%達健康腰圍，也就是男性小於90公分、女性小於80公分，超過50%參加者改善原有血壓、空腹血糖、三酸甘油脂過高的情況，近500人成功脫離代謝症候群的風險。

國健署署長吳昭軍表示，代謝症候群患者罹患糖尿病的風險是健康成人的6倍，記者林則澄／攝影
國健署署長吳昭軍表示，代謝症候群患者罹患糖尿病的風險是健康成人的6倍，記者林則澄／攝影

健檢報告 國健署 生活習慣

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