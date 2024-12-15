台灣腎臟醫學會簽署國際合作備忘錄 齊心推腹膜透析

台灣洗腎患者逼近10萬大關，但具有感染率低、存活率高、患者享有較高自由及生活品質的腹膜透析，其占比卻逐漸下降，不到6%。為此，衛福部疾管署於今年推出「鼓勵院所加強推動腹膜透析與提升照護品質計畫」，台灣腎臟醫學會、國際腹膜透析學會（ISPD）簽署合作備忘錄，希望逐年提高腹膜透析占比。

「Saving young life」台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯今天在學術年會上強調，腹膜透析為居家透析模式，讓患者保有較大的生活彈性，兼顧工作與上課，可提高末期腎衰竭的年輕病人的生活品質，有效延續生命，重新掌握自己人生。

台灣腎臟醫學會、國際腹膜透析學會今天正式簽署合作備忘錄，吳麥斯表示，總統賴清德為腎臟科醫師，在總統府「健康台灣」政策積極推廣居家醫療，重點項目就包括腹膜透析，希望健保鼓勵措施下，讓更多年輕患者掌握正確醫療訊息，接受腹膜透析。

國際腹膜透析醫學會秘書長Adrian Liew博士表示，亞洲國家是全球腹膜透析使用率最高的地區，例如，新加坡擬定2025年腹膜透析占率達25%，而泰國、香港在面對末期腎衰竭患者時，也以腹膜透析為第一考量，希望患者持續工作，拉高勞動人口。

Adrian Liew指出，台灣醫療實力有目共睹，且健保在洗腎給付上完整，大幅降低患者經濟負擔，這次簽署合作備忘錄，齊心推廣腹膜透析，深化學術交流及人員訓練，希望台灣腹膜透析占比逐年攀升，成為高度經濟開發地區的典範，為其他亞洲國家起了示範作用。

台灣腎臟醫學會秘書長許永和表示，台灣末期腎臟病患者腹膜透析的感染率與住院率低，在國際間名列前茅，未來參與國際腹膜透析學會計畫，相信可將醫療經驗與模式推廣至世界各地。再者，透過深化國際頂尖學術交流與年輕醫護人員教育訓練，可提升國內人才、技術，提高醫療水準與學術研究地位。

台灣腎臟醫學會腹膜透析醫療事務委員會主任委員、北榮腎臟科教授楊智宇表示，健保署於去年7月公告「全民健康保險鼓勵院所加強推動腹膜透析與提升照護品質計畫」，鼓勵醫療院所設置腹膜透析中心，而醫院及社區透析診所組成共同照護團隊，相互支應，提升腹膜透析可近性及照護品質。

此外，透過醫病共享決策，讓這些會愛上腹膜透析，卻與它擦肩而過的腎友，有機會接受自主且自由的居家透析治療。同時，本計畫鼓勵醫護人員進行居家訪視與視訊訪視，加強腎友的自我照護能力，鼓勵腹膜透析醫療資訊化等，提升腎臟疾病整體醫療照護品質，進而提升末期腎衰竭病人腹膜透析治療占比。

楊智宇以手機充電比喻全自動腹膜透析治療，只要腎友睡滿8-9小時，家中的全自動腹膜透析機器在夜間運作，就能有效清除血液中毒素，一個月只需回診一次，維持正常工作，生活作息與一般人無異。相較之下，血液透析腎友一周三次回診，長時間綁在醫療院所，且感染風險較高，「如果自己面臨洗腎抉擇，一定選擇腹膜透析。」

台灣腎臟醫學會腹膜透析醫療事務委員會副主任委員、台中榮總腎臟科主治醫師鍾牧圻表示，腹膜透析能維持原有腎臟功能及排尿量，具有較低的感染風險，存活率較高等優點。只可惜許多民眾仍有錯誤迷思，認為固定至醫療院所洗腎，比較安全，以致血液透析占比居高不下。