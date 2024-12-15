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農曆新年Chinese New Year 網紅寫信給「1理由」…好市多不到7小時改了
農曆春節將至，媒體報導，有網紅發現好市多販售年菜組合，英文介紹寫Chinese New Year，寄信反映後，好市多將之改為Lunar New Year。對此，好市多表示，公司向來廣納會員及各界建議，再次感謝寶貴的意見，讓好市多能夠提供優質服務。
媒體報導，網紅「盤谷唯一勸世吵架王The Heart ofBKK」近日在臉書上表示，美式賣場好市多在網頁上開始販賣年菜組合，但英文寫的是Chinese New Year，於是他寄信反映，「新年不是只有中國在過，很多亞洲國家也有過農曆新年，好市多為知名跨國公司，更應該考慮到用字精準的重要性」。
盤谷唯一勸世吵架王The Heart of BKK指出，不到7小時，原本的Chinese New Year就改成Lunar NewYear，「總之我要給好市多一萬個讚」。
對此，好市多今天回應，好市多向來廣納會員及各界的建議，包括產品及相關服務，希望提供符合各地會員的需求，再次感謝寶貴的意見，讓好市多能夠提供會員優質的服務。
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