快訊

iPhone也有折疊機了？傳明年蘋果將推更薄iPhone、折疊式機種展開比16 Pro Max大

陸籍妻子遇害、台籍丈夫澳洲失蹤 我外交部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

農曆新年Chinese New Year 網紅寫信給「1理由」…好市多不到7小時改了

中央社／ 台北15日電
美式大賣場好市多。聯合報系資料照
美式大賣場好市多。聯合報系資料照

農曆春節將至，媒體報導，有網紅發現好市多販售年菜組合，英文介紹寫Chinese New Year，寄信反映後，好市多將之改為Lunar New Year。對此，好市多表示，公司向來廣納會員及各界建議，再次感謝寶貴的意見，讓好市多能夠提供優質服務。

媒體報導，網紅「盤谷唯一勸世吵架王The Heart ofBKK」近日在臉書上表示，美式賣場好市多在網頁上開始販賣年菜組合，但英文寫的是Chinese New Year，於是他寄信反映，「新年不是只有中國在過，很多亞洲國家也有過農曆新年，好市多為知名跨國公司，更應該考慮到用字精準的重要性」。

盤谷唯一勸世吵架王The Heart of BKK指出，不到7小時，原本的Chinese New Year就改成Lunar NewYear，「總之我要給好市多一萬個讚」。

對此，好市多今天回應，好市多向來廣納會員及各界的建議，包括產品及相關服務，希望提供符合各地會員的需求，再次感謝寶貴的意見，讓好市多能夠提供會員優質的服務。

好市多 年菜 網紅

延伸閱讀

好市多特價1款熱門洗碗精！婆媽大讚很划算：好清潔又不傷手

買好市多野生紅鮭送「煙燻高蛋白」！他驚恐抱怨 反遭吐嘈：沒吃過鮭魚？

好市多1款冷凍食品挨酸「免費也不要」 兩派網友掀論戰

好市多哪款雞塊最美味？老饕大讚它「酥脆外皮」：比麥當勞好吃

相關新聞

2波冷氣團來報到！周二低溫12度「連凍3天」 周末濕冷雨區再擴大

今天受中國上空冷高壓影響，玉山氣象站出現霜淞現象，中央氣象署預報員李名翔表示，未來1周有2波冷空氣南下，第1波從周二晚間...

1天洗太多次「很傷身」！醫師提醒天冷洗澡要注意：水溫、時間是關鍵

冬季氣候寒冷，許多民眾喜歡利用熱水澡讓全身暖和起來，但一天若洗太多次澡其實「很傷身」。重症醫師黃軒提醒，若洗澡太頻繁、清潔力過強，恐怕會破壞皮膚表層的皮脂膜，造成乾燥、搔癢、脫皮的情況發生。

天冷恐導致猝死！ 醫曝保命6招：這「2族群」更要多注意

大陸冷氣團持續發威，各地氣溫逼近10度，重症醫師黃軒表示，天冷血管收縮加劇，若未注意保暖恐怕增加「猝死」機率，他也提供6個保暖妙招，提醒民眾應多注意自身健康，尤其是較年長的老人與慢性病患者。

冬天冷到睡不著 內行人激推1物「比暖爐棒」：省電又保暖

受到大陸冷氣團影響，各地氣溫逼近十度以下，許多民眾冷到睡不著。有網友在PTT上詢問大家的保暖方式，希望能溫暖的度過寒冬，引出不少內行人建議：「一定要買電熱毯」，大讚不僅非常保暖也很省電。

腳是第二個心臟 日本足鞋權威揭「買鞋3要點」：穿錯傷膝、傷脊椎

俗話說，腳是人的第二顆心臟，承受全身力量，於行走、跑步、跳躍等活動更加重了數倍的身體重量。日本足鞋權威阿部薰說，選擇合適...

ADHD青少年易遭霸凌 專家揭家長、教師角色關鍵

國衛院最新研究發現，兒童時期曾被診斷為ADHD患者，於青春期遭到霸凌風險是無此症的1.52倍。專家表示，青少年若有ADH...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。