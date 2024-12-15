10個月菲國來台旅客逾37萬人 雙代言人再推南部深旅行
菲律賓市場台灣觀光代言人，當紅明星加比加西亞（Gabbi Garcia）與卡里爾拉莫斯（Khalil Ramos），於12月13日耶誕節前夕再訪台灣，盼推動菲國旅客規畫豐富多元的台灣旅程；交通部觀光署表示，雙代言人助力下，今年1至10月菲國旅客來台數已逾37萬人，較去年同期成長逾35％，躍居東南亞來台第一大客源國。
菲國女星加比加西亞與男友菲國知名模特兒卡里爾拉莫斯，這對當紅情侶檔在菲國具高知名度，由於耶誕節為菲律賓民眾出國度假的熱門時期，觀光署邀請雙代言人於12月13日再度來台，以菲律賓流行用語「Panahon sa Taiwan Ang Iyong Love Story-創造你的台灣愛情故事」為宣傳口號，推廣台灣觀光。
雙代言人於12月14日、15日在台北、高雄舉辦粉絲見面會，並以北進南出行程，造訪高雄駁二藝術特區、流行音樂中心與米其林餐廳，盼藉此帶動菲國旅客到台灣中南部旅遊，更深度體驗台灣旅遊。
觀光署指出，在雙代言人的大力號召助力下，菲律賓旅客來台人次快速成長，今年1至10月已逾37萬人次來台，較2023年同期成長逾35%，躍居東南亞來台第一大客源國。
交通部觀光署國際組組長黃易成說，透過各項國際宣傳計畫，以及加比加西亞與卡里爾拉莫斯代言下，菲律賓旅客來台成長顯著，觀光署將於12月20日在馬尼拉成立台灣觀光服務分處，加強在地觀光服務諮詢，同時觀光署與菲律賓旅遊業者展開全面合作，包裝全新的台灣旅遊產品，希望更多菲律賓旅客到台灣。
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