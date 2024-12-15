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10個月菲國來台旅客逾37萬人 雙代言人再推南部深旅行

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
菲律賓市場台灣觀光雙代言人加比加西亞與卡里爾拉莫斯耶誕假期前外再訪台，帶領菲國旅客一路向南。圖／觀光署提供
菲律賓市場台灣觀光雙代言人加比加西亞與卡里爾拉莫斯耶誕假期前外再訪台，帶領菲國旅客一路向南。圖／觀光署提供

菲律賓市場台灣觀光代言人，當紅明星加比加西亞（Gabbi Garcia）與卡里爾拉莫斯（Khalil Ramos），於12月13日耶誕節前夕再訪台灣，盼推動菲國旅客規畫豐富多元的台灣旅程；交通部觀光署表示，雙代言人助力下，今年1至10月菲國旅客來台數已逾37萬人，較去年同期成長逾35％，躍居東南亞來台第一大客源國。

菲國女星加比加西亞與男友菲國知名模特兒卡里爾拉莫斯，這對當紅情侶檔在菲國具高知名度，由於耶誕節為菲律賓民眾出國度假的熱門時期，觀光署邀請雙代言人於12月13日再度來台，以菲律賓流行用語「Panahon sa Taiwan Ang Iyong Love Story-創造你的台灣愛情故事」為宣傳口號，推廣台灣觀光。

雙代言人於12月14日、15日在台北、高雄舉辦粉絲見面會，並以北進南出行程，造訪高雄駁二藝術特區、流行音樂中心與米其林餐廳，盼藉此帶動菲國旅客到台灣中南部旅遊，更深度體驗台灣旅遊。

觀光署指出，在雙代言人的大力號召助力下，菲律賓旅客來台人次快速成長，今年1至10月已逾37萬人次來台，較2023年同期成長逾35%，躍居東南亞來台第一大客源國。

交通部觀光署國際組組長黃易成說，透過各項國際宣傳計畫，以及加比加西亞與卡里爾拉莫斯代言下，菲律賓旅客來台成長顯著，觀光署將於12月20日在馬尼拉成立台灣觀光服務分處，加強在地觀光服務諮詢，同時觀光署與菲律賓旅遊業者展開全面合作，包裝全新的台灣旅遊產品，希望更多菲律賓旅客到台灣。

菲律賓市場台灣觀光雙代言人加比加西亞與卡里爾拉莫斯耶誕假期前外再訪台，帶領菲國旅客一路向南。圖／觀光署提供
菲律賓市場台灣觀光雙代言人加比加西亞與卡里爾拉莫斯耶誕假期前外再訪台，帶領菲國旅客一路向南。圖／觀光署提供
菲律賓市場台灣觀光雙代言人加比加西亞與卡里爾拉莫斯高雄場粉絲見面會，菲國民眾熱情追星。圖／觀光署提供
菲律賓市場台灣觀光雙代言人加比加西亞與卡里爾拉莫斯高雄場粉絲見面會，菲國民眾熱情追星。圖／觀光署提供

菲律賓 觀光署

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