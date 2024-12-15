2波冷氣團來報到！周二低溫12度「連凍3天」 周末濕冷雨區再擴大

今天受中國上空冷高壓影響，玉山氣象站出現霜淞現象，中央氣象署預報員李名翔表示，未來1周有2波冷空氣南下，第1波從周二晚間起影響，第2波在周六南下，皆有機會達到大陸冷氣團強度，預估台北低溫14度，局部空曠地區低溫下探12度；今晚至明清晨有中層水氣移入，配合低溫條件，3000公尺以上高山不排除有零星降雪或出現霧淞。

李名翔說，今天冷氣團影響到晚間，明天清晨各地仍偏冷，白天起冷氣團減弱，加上明天南方雲系北移，北部白天氣溫比今天略回升，中南部雲量則較今天多，高溫略降1至2度，這樣的情況持續到周二。

明（16日）迎風面的基隆北海岸、北部山區、東半部有零星降雨，南部平地及中部山區有零星降雨，但雨勢都不大；周二（17日）晚間第1波冷空氣南下，強度介於東北季風至大陸冷氣團之間，影響到周三、周四（18、19日），這段期間基隆北海岸、東北部、東部及大台北山區有短暫降雨，其他地區多雲到晴。

周五（20日）冷氣團減弱，各地氣溫回升，但周六（21日）第2波冷空氣南下，影響到下周一（23日），由於水氣較多，降雨範圍擴大至桃園以北、東半部、北部山區都有短暫雨，雨勢也略大。

溫度部分，李名翔指出，周二晚間冷空氣南下，預估台北低溫14度，北部局部近山區或沿海空曠地區可能再降1至2度，低溫下探12度，中南部雖較晴朗，但受輻射冷卻影響，易出現12度低溫，且日夜溫差大。

周六第2波冷空氣南下，李名翔說，目前預報強度預估也是介於東北季風至大陸冷氣團的等級，台北低溫預測14度，但預報時間較久，仍有不確定性，溫度降幅還可能有變化，後續將持續密切觀察。