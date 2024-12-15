國健署公布醫療性凍卵、凍精補助 新制最快明年初上路

少子化已成國安危機，目前全台多個縣市推出凍卵補助，衛福部國健署今天證實正規畫「醫療性凍卵、凍精」補助，將納入癌症病友，為其保留生育機會。國健署長吳昭軍說，醫療性凍卵、凍精方案力拚明年初上路，目前計畫已經送至行政院，補助對象為育齡階段的女性乳癌、男性血癌患者，未來將逐步擴大多種癌別。

吳昭軍說，癌症歷經化療、放射性治療都會傷害生殖功能，為考量年輕癌症患者的生育需求，「醫療性生育保存補助」計畫不分男女，留有一線生機。受惠對象是根據最新2021年國人癌症登記資料統計分析，以乳癌為例，新增個案為1萬5448人、育齡階段比率約31.33%，換算約4800人；再加上男性凍精，受惠人數近6000人，估計預算編列約1億元。

吳昭軍說，乳癌是台灣婦女發生率第一位，且有年齡層下降趨勢，年輕女性在治療過程中，可能影響卵巢分泌荷爾蒙，化療、放療易增加不孕風險。而男性罹患血癌，化療會造成睪丸萎縮、殺死精蟲，也是首波納入補助的對象。

吳昭軍說，醫療性凍卵計畫對象為40歲以下，需經過腫瘤科醫師評估認定，確認因罹癌治療而影響生育功能的女性，男性血癌患者也要經過嚴格評估。補助額度，女性比照現行試管嬰兒的不孕症治療，首次申請最高補助10萬元，再次申請者最高補助6萬元；男性以凍精所需金額計算，平均約數千元。

台大生殖內分泌科主任陳美州表示，晚婚問題衍生晚育，再加上年輕者癌症的發生率增加，多數已錯過最佳受孕時機。對於明年初有機會上路的「醫療性凍卵」補助，她樂見其成，不過，德國、丹麥等先進國家不只凍卵，也進行「卵巢組織冷凍保存」，女性青春期前後只要進行癌症治療，就有高風險導致將來不孕。

陳美州強調，女性凍卵需要誘導排卵，但有些緊急狀況下的癌症治療，並沒有充分時間或完全不適合使用藥物刺激卵巢，因此有些國家已經執行「卵巢組織冷凍保存」方法，未來有機會接受人工生殖治療。