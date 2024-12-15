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1天洗太多次「很傷身」！醫師提醒天冷洗澡要注意：水溫、時間是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒，一天若洗太多次澡其實「很傷身」。示意圖／ingimage
醫師提醒，一天若洗太多次澡其實「很傷身」。示意圖／ingimage

冬季氣候寒冷，許多民眾喜歡利用熱水澡讓全身暖和起來，但一天若洗太多次澡其實「很傷身」。重症醫師黃軒提醒，若洗澡太頻繁、清潔力過強，恐怕會破壞皮膚表層的皮脂膜，造成乾燥、搔癢、脫皮的情況發生。

微創手術重症醫師黃軒日前在臉書粉專中提到，冬天氣候寒冷，本就容易因出汗少、皮脂分泌減少而感到乾癢；女性與老年人則較高機率好發「乏脂性濕疹」，是一種慢性、復發性的皮膚疾病，在醫學上被稱為缺脂性皮炎、乏脂性濕疹、老年性瘙癢症或冬季型瘙癢症。

若是想要避免洗澡過後的乾癢，可以嘗試以下4種方法：

1.控制洗澡時間與水溫

不要洗太久、搓太狠，水溫也不宜超過40度，且建議控制在5～10分鐘，泡澡則最好不要超過20分鐘，以防止皮膚角質層受損，導致乾癢或出現胸悶、供血不足等不適症狀。

2.選擇溫和的清潔產品

皮膚較乾燥的人應避免使用清潔力過強的皂基沐浴乳，改選擇滋潤型、溫和型沐浴露。若每天洗澡，甚至只需用清水沖洗即可。

3.洗完澡後立即保濕

多項研究指出，使用身體乳（含有甘油、尿素或神經醯胺成分）能有效緩解皮膚乾燥及瘙癢，建議在洗完澡後3分鐘內，趁皮膚仍濕潤時立即塗抹，效果最佳。

4.減少洗澡頻率

建議高風險族群（老年人、異位性皮膚炎患者、肌膚乾燥或敏感性皮膚人群、慢性疾病患者）特別注意水溫與保濕，也可補充飲食中的不飽和脂肪酸（魚油、堅果），並保持室內濕度40%-60%，才能夠更好地預防皮膚乾癢問題。

慢性病 異位性皮膚炎 老年人

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