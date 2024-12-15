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愛美穿洞竟造成耳朵嚴重變形 醫師提醒「1體質者」須特別注意

聯合新聞網／ 綜合報導
「穿耳洞」是許多女生從小到大的夢想。示意圖／ingimage
「穿耳洞」是許多女生從小到大的夢想。示意圖／ingimage

「穿耳洞」是許多女生從小到大的夢想，但本身帶有過敏、疤痕體質者，若照護不佳非常容易造成發炎、組織增生變形。有女網友打完耳骨後，傷口腫到幾乎是耳朵的1.5倍大，其他人嚇得直呼：「看完都不敢打了！」

一名女網友在Threads上分享自己穿完耳骨的照片，只見傷口腫大、變形，完全辨認不出原先耳朵的模樣，其他人看到後紛紛直呼「好可怕」、「看完都不敢打了」、「看到耳骨就想到這篇」、「這是我第n次放棄打耳洞的念頭」、「直接勸退」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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也有少數人分享自己穿完耳骨後的發炎慘況，「開過一次刀沒有照顧好，變更大顆」、「現在我的耳朵直接凹掉」、「今年年初開刀完，結果年底那個增生又長回來了，比開刀時候還痛」、「真的痛到想死，開刀之前我都是吃止痛藥撐下來的，我的耳朵現在缺一塊耳骨，是變形的狀態」。

書田診所整形美容科主任醫師黃季怡在「Heho健康媒體」中透露，有特殊體質者，在身上穿洞時必須非常謹慎，除了在挑選材質時要特別注意，事後也要仔細照護，減少發炎、感染的機會，尤其是「蟹足腫」患者，更要避免造成任何傷口，以免疤痕增生變形。

至於該如何保養耳洞，有網友建議在打完3個月內傷口不要接觸到酒精，且選擇純金的耳環能有效減少過敏情形，洗完澡後也可以利用吹風機（冷風）保持傷口乾燥通風；若真的需要更換耳環，則以戴滿三個月為主，多次拆卸容易造成感染發炎，等到傷口較為癒合後，便能舒服自在地更換喜歡的耳環，「千萬不要噴酒精在傷口上！耳洞也是傷口」。

耳洞

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