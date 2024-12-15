快訊

羽球／希望這玩笑大家不要生氣！李洋堅持退役：我是笑著離開

00878是信仰…其他高股息ETF無不好卻獨愛它！ 存股哥：4年以來從沒讓我失望

睡10分鐘就能恢復精神？美急診醫教你學海豹部隊用1姿勢午睡

台灣腎臟醫學會加強國際合作 推廣腹膜透析

中央社／ 台南15日電

台灣腎臟醫學會與國際腹膜透析學會今天在台南簽署合作備忘錄，除將透過教育訓練合作推廣腹膜透析普及率，並將合辦2025亞太腎臟病學會年會，邀請世界各地頂尖專家來台交流。

合作備忘錄簽署儀式上午在成大醫學院舉行，由台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯與國際腹膜透析學會（ISPD ,International Society for Peritoneal Dialysis）秘書長留成竹（Adrian Liew）代表簽署。

吳麥斯致詞表示，雙方未來將共同推廣腹膜透析，深化學術交流及人員訓練，並參與國際醫療合作計畫，展現台灣醫療實力，第一項計畫就是明年共同主辦亞太腎臟病學會年會，將有來自世界各國頂尖專家齊聚台灣交流，讓原本國家級醫學年會，地位躍升為國際級醫學會議。

台灣腎臟醫學會腹膜透析醫療事務委員會主任委員楊智宇接受媒體聯訪表示，腹膜透析是一種居家透析模式，與需要定期到醫療院所進行血析透析模式相較，具有能保有較大生活彈性、接受透析前兩年存活率較高等優點，但與世界其他國家相較，台灣腎臟病患選擇腹膜透析比例偏低。

楊智宇表示，以往病患或家屬可能擔心自行操作機器錯誤風險，寧可選擇血液透析，其實腹膜透析相關操作並不困難，藥水等醫材可以直接配送到家，加上台灣醫療環境進步，每天進行透析資料都會上傳雲端，醫護人員監控病情變化比血液透析模式更方便。

他說，腹膜透析利用病患睡眠時間每天進行約8小時，病患在其他時段擁有與一般人無異的生活自主性，時間不會被固定往返醫療院所綁住，仍可掌握自己人生，但以往可能資訊宣導不夠，許多民眾對腹膜透析認知不夠深入。

楊智宇指出，衛福部健保署於2023年起推動「鼓勵院所加強推動腹膜透析與提升照護品質計畫」，學會也響應政策，強化衛教，增進醫護人員與腎藏病友對腹膜透析的認識，避免偏見，讓醫病進行醫療決策時可多一種透析方式選擇。

腎臟病 血液透析 醫學院

延伸閱讀

中醫師曝「腎臟病」早期3症狀：96％人還未察覺

他兩側腎臟上方都長腫瘤還高血壓 用「這治療」免再吃藥

中風、失智、心肌梗塞、腎病、視網膜病變，居然都是輕忽這個問題造成 醫揭這沉默殺手最致命

麻醉醫學會查不具麻醉醫師資格 診所回應「官網誤植」

相關新聞

天冷恐導致猝死！ 醫曝保命6招：這「2族群」更要多注意

大陸冷氣團持續發威，各地氣溫逼近10度，重症醫師黃軒表示，天冷血管收縮加劇，若未注意保暖恐怕增加「猝死」機率，他也提供6個保暖妙招，提醒民眾應多注意自身健康，尤其是較年長的老人與慢性病患者。

草莓季將至！專家教你從挑選到清洗實用小撇步

冬天最熱門的草莓季即將登場，許多家庭會帶小孩前往大湖「採草莓」，但若小孩問起如何分得清草莓是蔬菜還是水果，該怎麼回答？北農表示，草莓雖然稱為「莓」卻不屬於莓果類！至於該如何挑選與清洗，也有幾個需要注意的小細節。

今晚到明晨高山降雪機率低 氣象署：周二、周六兩波冷氣團再來

冷！中央氣象署預報員張竣堯指出，未來一周受2波冷空氣影響，第一波冷空氣周二晚間開始影響，有機會達到大陸冷氣團等級；第二波...

台鐵宜蘭線西正線完成軌道切換 明年汛期前完成東正線

台鐵宜蘭線「第三雙溪及新社橋改建工程」日前完工，西正線（K28+747 至 K30+540）今凌晨順利完成軌道切換作業，...

「點燃生命之火」扶助 偏鄉弱勢孩童能好好長大

「一件衣服要200元，如果買的話，媽媽就…沒錢吃午餐了。」偏鄉孩子一句體貼的話，外人聽來卻感到心酸。第40屆「點燃生命之...

推廣公廁衛生紙投入馬桶16年 為何習慣難改仍丟垃圾桶

政府推廣公廁衛生紙丟馬桶已16年，仍有半數民眾衛生紙丟進垃圾桶。有店家直言，一旦馬桶堵塞根本就是災難，要求客人直接將衛生紙丟垃圾桶。在日本，衛生紙丟馬桶別無懸念，在台灣為何做不到？要怪民眾習慣難養成，何不說政策又是做半套？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。