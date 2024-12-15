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台鐵宜蘭線西正線完成軌道切換 明年汛期前完成東正線
台鐵宜蘭線「第三雙溪及新社橋改建工程」日前完工，西正線（K28+747 至 K30+540）今凌晨順利完成軌道切換作業，並於清晨6時05分解除封鎖，恢復旅運服務，台鐵公司表示，後續將全力攢趕東正線工程，預計明年汛期前進行東正線切換。
宜蘭線第三雙溪橋於1983年竣工通車、1984完成東正線擴建，迄今已使用逾40年，近年卻屢受氣候變遷影響，每當颱風豪雨常造成鐵路中斷，納莉颱風及納坦颱風過境期間，曾發生洪水漫過軌道、路基遭掏空流失，列車停駛，造成營運巨大損失。
為此，台鐵2018年起推動改建，目前已完工，改建後的第三雙溪橋及新社橋透過土堤相連，兩橋合一，原橋長80公尺，新橋總長485公尺，橋梁底提高2.63公尺，跨河段設計跨徑改為40公尺4跨連續箱梁橋，跨越雙溪河外，新橋完成後一併改善小半徑曲線，提高優化鐵路路段。
台鐵表示，今凌晨順利完成「第三雙溪橋西正線（K28+747 至 K30+540）」切換作業，包含撥軌、電力線、號誌測試及ATP動態測試、試運轉等項目，並於今清晨6時5分解除封鎖，恢復旅運正常服務。
北區營運處於工程期間在福隆站成立「應變分組」，由北區營運處處長王兆賢、專案工程處處長古正育、宜蘭工務段段長連建智等各單位主管進駐，全程管控切換作業。
台鐵表示，本次切換投入人力及組織協調，包含宜蘭施工隊、臺＝台北運務段、七堵機務段、宜蘭電力隊、台北電務隊等單位，共計逾200人，還出動各類大型機具，包含大、中型砸道車、電力及工務維修車等15輛；後續將全力攢趕東正線工程，預計明年汛期前進行東正線切換，進一步提升宜蘭線的抗災韌性。
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