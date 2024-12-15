天冷恐導致猝死！ 醫曝保命6招：這「2族群」更要多注意

大陸冷氣團持續發威，各地氣溫逼近10度，重症醫師黃軒表示，天冷血管收縮加劇，若未注意保暖恐怕增加「猝死」機率，他也提供6個保暖妙招，提醒民眾應多注意自身健康，尤其是較年長的老人與慢性病患者。

微創手術重症醫師黃軒日前在臉書粉專發文提到，天冷時容易刺激交感神經，導致血管收縮、血壓急升，增加心臟負擔，誘發急性心肌梗塞或腦血管疾病，且會降低血液流速，使血液變得黏稠，容易形成「血栓」阻塞血管，尤其是老人與心血管功能較弱的慢性病患者，更難適應寒冷。

對此，醫師黃軒提供了6招保暖技巧，協助大家平安度過寒冬：

1.穿著合適

選擇保暖內衣，搭配羊毛、羽絨外套，保持身體悶熱且不乾燥，並注意四肢保暖，穿著厚襪子與手套，必要時使用暖暖包。

2.室內保暖

保持室內溫度20-24°C，尤其夜間睡眠時不要過低；確保窗戶緊閉或使用遮風設施，避免冷風直吹。

3.飲食調節

多喝熱湯、薑茶，攝取高熱量且易消化的食物，提升身體熱量，並多補充維生素C和E，有助於增強免疫力。

4.適度運動

每天利用簡單的伸展或室內活動促進血液循環，但要避免過於劇烈的運動，降低心臟的負擔。

5.慢性病患者特別注意

定期監測血壓與血糖（特別是早晨時段）；按時服藥且隨身攜帶急救藥物（硝酸甘油或速效降壓藥）。

6.緊急應對

出現突發性胸痛、胸悶、呼吸困難、氣急促，感覺異常疲倦、頭暈或冒冷汗時，應儘速就醫。