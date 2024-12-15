「點燃生命之火」扶助 偏鄉弱勢孩童能好好長大

「一件衣服要200元，如果買的話，媽媽就…沒錢吃午餐了。」偏鄉孩子一句體貼的話，外人聽來卻感到心酸。第40屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動開跑，為全台偏鄉弱勢孩童募集愛心，讓他們課後有飯吃、有書讀、有人陪伴好好長大。（有你支持點亮孩子未來→https://www.ctbcfoundation.org/donate/index.aspx）

11歲的祐祐由母親獨力撫養長大，由於偏鄉謀生不易、薪水也不足以支付基本開銷，孩子總是擔心家裡錢不夠用，於是經常對大人說：「我不餓，不用吃」，或是和媽媽合吃一個便當省錢，衣鞋破舊也捨不得換，就是不想讓媽媽為錢煩惱，結果正值成長期的祐祐都高年級了，個頭卻比低年級的孩子矮一大截。

還有另一位家住偏鄉的小女孩冠冠，自小需要早療，原本家中經濟就不寬裕，生計更加困難。一家人三餐多靠學校愛心餐券果腹，冠冠連上小學了都沒有一張可以寫功課的書桌。

根據主計總處最新公布數據，11月消費者物價指數（CPI）年增率升破2%的通膨警戒線，達2.08%，顯示民眾面臨物價高漲、生活成本居高的壓力，顯示弱勢家庭的生計問題更需要社會大眾關心。

所幸祐祐與冠冠有了「點燃生命之火」扶助後，祐祐在課後能吃到穩定的營養餐食，而且每每盛一大碗飯，開心吃飽才回家，媽媽終於不用擔心孩子的健康；冠冠在志工的陪伴下，個性變得活潑開朗，並從多元學習課程中，發掘對手作和美術的興趣，甚至因此有了自己專屬的小書桌，從此能專心讀書、寫字。

有您支持「點燃生命之火」，可以幫助更多與冠冠、祐祐一樣的偏鄉孩童，下課後持續有穩定餐食、志工陪伴和多元活動學習的機會，減輕弱勢家庭生活負擔。更多捐款訊息請上網搜尋「點燃生命之火」，或上中國信託慈善基金會官網www.ctbcfoundation.org查詢。