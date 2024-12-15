天氣冷血壓就失控 優化飲食5原則降健康風險

冷空氣接力南下，天氣一冷血壓就失控，是不少高血壓患者面臨的健康考驗。醫師推薦大量蔬菜、適量水果等優化飲食5原則，約3個月就能達到降血壓、營養均衡與減重多重效果。

冬天較低氣溫使血管收縮、血壓上升，據2021年發表於高血壓領域權威期刊（Hypertension Research）研究，當溫度從攝氏20度降到10度，部分患者血壓會升高5至10毫米汞柱。冬季心血管事件發生頻率明顯高於夏季，對高血壓患者而言，低溫引發血壓升高還可能增加全因死亡率。

開業診所減重專科暨家醫科醫師許芷瑜近日透過新聞稿分享，曾在診間遇到一名57歲金融業主管，明明非常努力減重、也有乖乖服用高血壓藥物，但居家血壓平均卻是150/90毫米汞柱，數據偏高。經詢問才發血壓偏高可能原因，是個案飲食偏好添加醬料、作息不規律、氣溫變化。

許芷瑜建議，高血壓患者服用降壓藥物同時可採取50%蔬菜、25%蛋白質、25%原型澱粉「211餐盤」，結合得舒飲食（DASH），透過優化進食習慣5原則，包含攝取全榖雜糧、大量蔬菜與適量水果、優先選擇低脂牛奶、以白肉取代紅肉、攝取適量堅果與健康油脂，達到控制血壓效果。

許芷瑜提到，3類人不適用「211得舒飲食」，特別是腎功能不佳的患者不適合高鉀飲食，而糖尿病患者或腸道功能不佳者，也須在專業醫師指導下逐步調整飲食較安全。若執行飲食調整後血壓仍無改善，建議尋求專業醫療建議，制定個人化健康方案。

衛生福利部國民健康署也提醒，民眾應注意自身是否有三高偏高或是心血管疾患，務必提高警覺，若有服用藥物者應規律服藥。民眾在冬天運動過程中，一定要隨時注意身體狀況，謹記「保暖、熱身、補水、調整運動時間」原則。