草莓季將至！專家教你從挑選到清洗實用小撇步
冬天最熱門的草莓季即將登場，許多家庭會帶小孩前往大湖「採草莓」，但若小孩問起如何分得清草莓是蔬菜還是水果，該怎麼回答？北農表示，草莓雖然稱為「莓」卻不屬於莓果類！至於該如何挑選與清洗，也有幾個需要注意的小細節。
北農在臉書粉專「臺北農產」發文提到，草莓在學術分類中其實被視為「蔬菜」，因為它是草本植物所結的果實，但因為我們常在點心或飯後享用，所以它又成了「水果」。營養豐富的草莓富含膳食纖維、果膠，能夠幫助腸胃蠕動，成人一天食用10顆，便能滿足當日所需的維生素c。
農糧署建議在挑選時，可以觀察瘦果挺立、蒂頭深綠、表皮帶有光澤感的草莓，並不是越大的越甜；且若未食用先不要清洗，將蒂頭朝下擺放並鋪上餐巾紙，能夠冷藏保存2天。
食農專家韋恩也提醒，草莓屬於較難清洗的水果，因表皮嬌嫩不能大力刷洗，且表面具有凹凸不平的芝麻狀瘦果（真正的果實部位），若不注意恐怕會使農藥殘留，因此建議依照下列6方法處理：
1.流水沖洗
保留完整帶蒂頭的草莓，在水龍頭下沖刷去除大部分的農藥。
2.浸泡
保留完整蒂頭的草莓置於盆中浸泡20-30分鐘，並讓水保持流動或是多換幾次水。
3.去除蒂頭
吃之前再去掉草莓的蒂頭，避免吃下果柄（若先去掉，會造成草莓在浸泡時容易吸收外面的農藥）。
4.保持新鮮
草莓容易腐爛，吃多少、洗多少，才能保持新鮮。
5.選擇優質草莓
選擇有履歷或有機標章等認證的草莓，不容易會有農藥超標的情況。
6.不需使用添加劑
清洗時加入各式各樣的添加劑，未必可以洗得更乾淨，還可能讓某些農藥更容易殘留，帶來其它的風險。
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